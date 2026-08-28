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В Севастополе в больницу поступило новое оборудование для реабилитации
В Севастополе в больницу поступило новое оборудование для реабилитации - РИА Новости Крым, 28.08.2026
В Севастополе в больницу поступило новое оборудование для реабилитации
Новое медицинское оборудование закупили для отделения реабилитации горбольницы №9 в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T18:03
2026-08-28T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Новое медицинское оборудование закупили для отделения реабилитации горбольницы №9 в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Отделение оснащено тренажерами для опорно-двигательного аппарата, велоэргометрами, пневматическими массажерами, аппаратами для физиотерапии и механотерапии. Кроме того, здесь есть многофункциональный универсальный аппарат Neurocor, который помогает разрабатывать руки и ноги в процессе реабилитации.Новая техника и тренажеры незаменимы после травм и операций, при заболеваниях нервной системы, после онкологии, при проблемах с органами дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, добавил он.Ранее сообщалось, что медицинские учреждения Севастополя получают новое оборудование, на их переоснащение предусмотрено 356,3 миллиона рублей.Также с начала 2026 года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц нового оборудования. Наибольший объем поставок пришелся на Республиканскую детскую клиническую больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиВ поселке Гвардейское в Крыму открылась новая подстанция скорой помощиВ Крыму открыли липидный центр
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В Севастополе в больницу поступило новое оборудование для реабилитации
В Севастополе новое медоборудование поступило в отделение реабилитации горбольницы №9
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Новое медицинское оборудование закупили для отделения реабилитации горбольницы №9 в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Мы продолжаем оснащать больницы города современной техникой, и сегодня одно из ключевых направлений — медицинская реабилитация. Так, во взрослое отделение реабилитации горбольницы № 9 привезли 18 единиц нового оборудования. Его закупили по программе "Оптимальное для восстановления здоровья", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
Отделение оснащено тренажерами для опорно-двигательного аппарата, велоэргометрами, пневматическими массажерами, аппаратами для физиотерапии и механотерапии. Кроме того, здесь есть многофункциональный универсальный аппарат Neurocor, который помогает разрабатывать руки и ноги в процессе реабилитации.
"Оборудование ввели в эксплуатацию совсем недавно, но его эффективность уже оценили около 100 пациентов. А всего с начала года во взрослом отделении реабилитации помощь получили более 800 человек", - уточнил Развожаев.
Новая техника и тренажеры незаменимы после травм и операций, при заболеваниях нервной системы, после онкологии, при проблемах с органами дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, добавил он.
Ранее сообщалось
, что медицинские учреждения Севастополя получают новое оборудование, на их переоснащение предусмотрено 356,3 миллиона рублей.
Также с начала 2026 года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц
нового оборудования. Наибольший объем поставок пришелся на Республиканскую детскую клиническую больницу.
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