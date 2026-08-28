https://crimea.ria.ru/20260828/v-sevastopole-v-bolnitsu-postupilo-novoe-oborudovanie-dlya-reabilitatsii-1158901695.html

В Севастополе в больницу поступило новое оборудование для реабилитации

В Севастополе в больницу поступило новое оборудование для реабилитации - РИА Новости Крым, 28.08.2026

В Севастополе в больницу поступило новое оборудование для реабилитации

Новое медицинское оборудование закупили для отделения реабилитации горбольницы №9 в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T18:03

2026-08-28T18:03

2026-08-28T18:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Новое медицинское оборудование закупили для отделения реабилитации горбольницы №9 в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Отделение оснащено тренажерами для опорно-двигательного аппарата, велоэргометрами, пневматическими массажерами, аппаратами для физиотерапии и механотерапии. Кроме того, здесь есть многофункциональный универсальный аппарат Neurocor, который помогает разрабатывать руки и ноги в процессе реабилитации.Новая техника и тренажеры незаменимы после травм и операций, при заболеваниях нервной системы, после онкологии, при проблемах с органами дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, добавил он.Ранее сообщалось, что медицинские учреждения Севастополя получают новое оборудование, на их переоснащение предусмотрено 356,3 миллиона рублей.Также с начала 2026 года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц нового оборудования. Наибольший объем поставок пришелся на Республиканскую детскую клиническую больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиВ поселке Гвардейское в Крыму открылась новая подстанция скорой помощиВ Крыму открыли липидный центр

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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