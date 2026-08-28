Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в больницу поступило новое оборудование для реабилитации - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260828/v-sevastopole-v-bolnitsu-postupilo-novoe-oborudovanie-dlya-reabilitatsii-1158901695.html
В Севастополе в больницу поступило новое оборудование для реабилитации
В Севастополе в больницу поступило новое оборудование для реабилитации - РИА Новости Крым, 28.08.2026
В Севастополе в больницу поступило новое оборудование для реабилитации
Новое медицинское оборудование закупили для отделения реабилитации горбольницы №9 в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T18:03
2026-08-28T18:03
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
медицина
михаил развожаев
здравоохранение в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1c/1158899917_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_681ae2ac444bf6a535461ee06a29d057.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Новое медицинское оборудование закупили для отделения реабилитации горбольницы №9 в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Отделение оснащено тренажерами для опорно-двигательного аппарата, велоэргометрами, пневматическими массажерами, аппаратами для физиотерапии и механотерапии. Кроме того, здесь есть многофункциональный универсальный аппарат Neurocor, который помогает разрабатывать руки и ноги в процессе реабилитации.Новая техника и тренажеры незаменимы после травм и операций, при заболеваниях нервной системы, после онкологии, при проблемах с органами дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, добавил он.Ранее сообщалось, что медицинские учреждения Севастополя получают новое оборудование, на их переоснащение предусмотрено 356,3 миллиона рублей.Также с начала 2026 года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц нового оборудования. Наибольший объем поставок пришелся на Республиканскую детскую клиническую больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиВ поселке Гвардейское в Крыму открылась новая подстанция скорой помощиВ Крыму открыли липидный центр
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1c/1158899917_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_5724ffa317516a622d2b65c05a4ebf1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, медицина, михаил развожаев, здравоохранение в крыму и севастополе
В Севастополе в больницу поступило новое оборудование для реабилитации

В Севастополе новое медоборудование поступило в отделение реабилитации горбольницы №9

18:03 28.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВ отделение реабилитации городской больницы №9 поступило новое медицинское оборудование
В отделение реабилитации городской больницы №9 поступило новое медицинское оборудование
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Новое медицинское оборудование закупили для отделения реабилитации горбольницы №9 в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Мы продолжаем оснащать больницы города современной техникой, и сегодня одно из ключевых направлений — медицинская реабилитация. Так, во взрослое отделение реабилитации горбольницы № 9 привезли 18 единиц нового оборудования. Его закупили по программе "Оптимальное для восстановления здоровья", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
© Михаил Развожаев в МАКСВ отделение реабилитации городской больницы №9 поступило новое медицинское оборудование
В отделение реабилитации городской больницы №9 поступило новое медицинское оборудование
© Михаил Развожаев в МАКС
В отделение реабилитации городской больницы №9 поступило новое медицинское оборудование
Отделение оснащено тренажерами для опорно-двигательного аппарата, велоэргометрами, пневматическими массажерами, аппаратами для физиотерапии и механотерапии. Кроме того, здесь есть многофункциональный универсальный аппарат Neurocor, который помогает разрабатывать руки и ноги в процессе реабилитации.
"Оборудование ввели в эксплуатацию совсем недавно, но его эффективность уже оценили около 100 пациентов. А всего с начала года во взрослом отделении реабилитации помощь получили более 800 человек", - уточнил Развожаев.
© Михаил Развожаев в МАКСВ отделение реабилитации городской больницы №9 поступило новое медицинское оборудование
В отделение реабилитации городской больницы №9 поступило новое медицинское оборудование
© Михаил Развожаев в МАКС
В отделение реабилитации городской больницы №9 поступило новое медицинское оборудование
Новая техника и тренажеры незаменимы после травм и операций, при заболеваниях нервной системы, после онкологии, при проблемах с органами дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, добавил он.
Ранее сообщалось, что медицинские учреждения Севастополя получают новое оборудование, на их переоснащение предусмотрено 356,3 миллиона рублей.
Также с начала 2026 года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц нового оборудования. Наибольший объем поставок пришелся на Республиканскую детскую клиническую больницу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму появился уникальный аппарат для очистки крови
В поселке Гвардейское в Крыму открылась новая подстанция скорой помощи
В Крыму открыли липидный центр
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМедицинаМихаил РазвожаевЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:41Сила в единстве: как волонтеры помогают после атаки ВСУ на Севастополь
19:34В Феодосии продолжается второй этап капитального ремонта поликлиники
19:23Взрывы в Севастополе – военные проводят учения
19:16"Каша в головах": зачем России нужен правдивый учебник по истории Украины
19:06ЕГЭ-2027 – что изменится для выпускников
18:55Лето завершается: чего ожидать от погоды в Крыму в выходные
18:47Российские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу Днепра
18:36В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
18:34ВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго"
18:21В Москве в усадьбе Останкино нашли уникальные старинные документы
18:11Россия должна пользоваться отечественными технологиями – Путин
18:03В Севастополе в больницу поступило новое оборудование для реабилитации
17:55Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – Путин
17:50В Севастополе воздушная тревога
17:49Двух девочек задержали в Подмосковье по делу об убийстве ребенка
17:27Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым
17:10Вирус Эбола забирает тысячи жизней в Конго
16:45В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России
16:32На космодроме Плесецк провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты
16:24Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России
Лента новостейМолния