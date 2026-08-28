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В Севастополе учителям поднимут зарплату

В Севастополе учителям поднимут зарплату - РИА Новости Крым, 28.08.2026

В Севастополе учителям поднимут зарплату

С 1 сентября в Севастополе базовые оклады учителей вырастут больше чем на 30%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T20:25

2026-08-28T20:25

2026-08-28T20:25

михаил развожаев

учитель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября в Севастополе базовые оклады учителей вырастут больше чем на 30%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его совам, повышение оклада не будет происходить за счет надбавок. Все, что педагоги получают сверх базовых окладов, сохраняется: коэффициенты, пропорции, выплаты за классное руководство, работу в сельской местности и другие действующие меры поддержки.Кроме того, Севастополь сохранит региональные меры поддержки педагогов, в том числе, премию 100 тысяч рублей учителям, подготовившим стобалльников, и премию "Лучший педагог Севастополя".Он также проинформировал, что сейчас готовятся дополнительные меры поддержки для воспитателей детских садов.С 1 января 2026 года зарплаты учителей в Севастополе выросли в среднем на 12,8%, что составляет порядка 7 тысяч рублей на человека. При этом значительная часть увеличения заложена в окладную, неснижаемую часть, сообщал ранее Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России предложили ежегодно повышать зарплаты1 сентября не только для учеников: в школы Симферополя придут новые педагогиКак будут работать школы и детсады Севастополя в новом учебном году

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