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В Севастополе учителям поднимут зарплату
В Севастополе учителям поднимут зарплату - РИА Новости Крым, 28.08.2026
В Севастополе учителям поднимут зарплату
С 1 сентября в Севастополе базовые оклады учителей вырастут больше чем на 30%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T20:25
2026-08-28T20:25
2026-08-28T20:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября в Севастополе базовые оклады учителей вырастут больше чем на 30%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его совам, повышение оклада не будет происходить за счет надбавок. Все, что педагоги получают сверх базовых окладов, сохраняется: коэффициенты, пропорции, выплаты за классное руководство, работу в сельской местности и другие действующие меры поддержки.Кроме того, Севастополь сохранит региональные меры поддержки педагогов, в том числе, премию 100 тысяч рублей учителям, подготовившим стобалльников, и премию "Лучший педагог Севастополя".Он также проинформировал, что сейчас готовятся дополнительные меры поддержки для воспитателей детских садов.С 1 января 2026 года зарплаты учителей в Севастополе выросли в среднем на 12,8%, что составляет порядка 7 тысяч рублей на человека. При этом значительная часть увеличения заложена в окладную, неснижаемую часть, сообщал ранее Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России предложили ежегодно повышать зарплаты1 сентября не только для учеников: в школы Симферополя придут новые педагогиКак будут работать школы и детсады Севастополя в новом учебном году
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михаил развожаев, учитель, образование в крыму и севастополе, новости севастополя, севастополь, зарплата, новости крыма
В Севастополе учителям поднимут зарплату
С 1 сентября в Севастополе вырастут базовые оклады учителей – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября в Севастополе базовые оклады учителей вырастут больше чем на 30%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Это связано с федеральным решением: базовая оплата труда педагога должна быть не ниже МРОТ. В Севастополе до этого уровня немного не дотягивали, теперь исправляем ситуацию. Более того, дальше с ростом МРОТ будет автоматически расти и базовый оклад учителей", – пояснил губернатор такое решение.
По его совам, повышение оклада не будет происходить за счет надбавок. Все, что педагоги получают сверх базовых окладов, сохраняется: коэффициенты, пропорции, выплаты за классное руководство, работу в сельской местности и другие действующие меры поддержки.
"До конца этого года на реализацию решения дополнительно потребуется чуть больше 300 миллионов рублей, в следующем — более 1 миллиарда рублей", – уточнил Развожаев.
Кроме того, Севастополь сохранит региональные меры поддержки педагогов, в том числе, премию 100 тысяч рублей учителям, подготовившим стобалльников, и премию "Лучший педагог Севастополя".
Он также проинформировал, что сейчас готовятся дополнительные меры поддержки для воспитателей детских садов.
С 1 января 2026 года
зарплаты учителей в Севастополе выросли в среднем на 12,8%, что составляет порядка 7 тысяч рублей на человека. При этом значительная часть увеличения заложена в окладную, неснижаемую часть, сообщал ранее Развожаев.
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