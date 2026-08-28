Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260828/v-sevastopole-obnaruzhili-bolee-1700-kg-myasa-neizvestnogo-proiskhozhdeniya-1158858114.html
В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения
В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения - РИА Новости Крым, 28.08.2026
В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения
В Севастополе в ходе прокурорской проверки было выявлено более 1700 кг мясной продукции без необходимой ветеринарной документации и маркировок. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T08:46
2026-08-28T08:46
прокуратура города севастополя
севастополь
новости севастополя
мясо
азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
продукты
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158858314_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_72a086fb9b524a2a2657102dc3b96f1d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в ходе прокурорской проверки было выявлено более 1700 кг мясной продукции без необходимой ветеринарной документации и маркировок. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Для проведения проверки исполнения требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов и о ветеринарии сотрудники прокуратуры Гагаринского района выехали на место в сопровождении специалистов Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, уточнили в пресс-службе.Выяснилось, что ряд предпринимателей, работающих в сфере переработки мяса и изготовлении мясной продукции, допустили нарушения."По результатам проведения проверочных мероприятий выявлено более 800 кг продукции без оформления ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемых подконтрольных товаров", – говорится в сообщении.Кроме того, на мясной продукции не было маркировки с информацией о дате выработки, установленных сроках годности, условиях хранения и производителе. Таких изделий было обнаружено больше 900 килограммов."Прокуратурой района в адрес предпринимателей внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, по результатам рассмотрения которых два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности", – уточнили в ведомстве.Также в отношении хозяйствующих субъектов возбуждено четыре дела об административных правонарушениях.Нарушения, выявленные в ходе проверочных мероприятий, устранены. Продукция уничтожена, заверили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что аграрии Крыма и Севастополя, а также Запорожской и Херсонской областей, получили почти 10 тысяч карантинных сертификатов от Россельхознадзора, подтверждающих безопасность продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садахХерсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым опасную баранинуНа рынке Симферополя продавали просроченное мясо
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158858314_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_f3288d0a7df1ce15e463e564f88e99b9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, мясо, азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, продукты, безопасность
В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения

В Севастополе в ходе прокурорской проверки выявили более 1700 кг мяса без документов

08:46 28.08.2026
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения
В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения
© Прокуратура Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в ходе прокурорской проверки было выявлено более 1700 кг мясной продукции без необходимой ветеринарной документации и маркировок. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Для проведения проверки исполнения требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов и о ветеринарии сотрудники прокуратуры Гагаринского района выехали на место в сопровождении специалистов Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, уточнили в пресс-службе.
Выяснилось, что ряд предпринимателей, работающих в сфере переработки мяса и изготовлении мясной продукции, допустили нарушения.
"По результатам проведения проверочных мероприятий выявлено более 800 кг продукции без оформления ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемых подконтрольных товаров", – говорится в сообщении.
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения
В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения
© Прокуратура Севастополя
Кроме того, на мясной продукции не было маркировки с информацией о дате выработки, установленных сроках годности, условиях хранения и производителе. Таких изделий было обнаружено больше 900 килограммов.
"Прокуратурой района в адрес предпринимателей внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, по результатам рассмотрения которых два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности", – уточнили в ведомстве.
Также в отношении хозяйствующих субъектов возбуждено четыре дела об административных правонарушениях.
Нарушения, выявленные в ходе проверочных мероприятий, устранены. Продукция уничтожена, заверили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что аграрии Крыма и Севастополя, а также Запорожской и Херсонской областей, получили почти 10 тысяч карантинных сертификатов от Россельхознадзора, подтверждающих безопасность продукции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садах
Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым опасную баранину
На рынке Симферополя продавали просроченное мясо
 
Прокуратура города СевастополяСевастопольНовости СевастополяМясоАзово-Черноморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзоруПродуктыБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13Впервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами
10:03Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни
09:52"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов
09:40Россиянам нужно расширить доступ к документальным фильмам об СВО – мнение
09:32Над Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских БПЛА
09:21На Крымском мосту очередь выросла более чем в два раза за час
09:15Роспотребнадзор оценил чистоту морской воды и пляжей в Крыму
09:04У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно
08:57В Подмосковье беспилотник попал в "Магнит" - взрывом повреждена поликлиника
08:53Аналогов нет: в Крыму набирают команды на Открытый кубок лиги дронов
08:46В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения
08:33Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в пятницу
08:24Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области
08:22Атака БПЛА на Ярославль: в городе закрыты два детских сада
08:18В Непале уже 469 погибших при наводнении 0:47
08:14Крымский мост - со стороны Керчи растет очередь
08:04Город и район на севере Крыма на день останутся без света
07:5510 тысяч километров и Везувий: как первый "Руссо-Балт" шел из Питера в Неаполь
07:40Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье
07:30Магнитная буря идет к Земле
Лента новостейМолния