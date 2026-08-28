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В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения

В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения - РИА Новости Крым, 28.08.2026

В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения

В Севастополе в ходе прокурорской проверки было выявлено более 1700 кг мясной продукции без необходимой ветеринарной документации и маркировок. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T08:46

2026-08-28T08:46

2026-08-28T08:46

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севастополь

новости севастополя

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азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в ходе прокурорской проверки было выявлено более 1700 кг мясной продукции без необходимой ветеринарной документации и маркировок. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Для проведения проверки исполнения требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов и о ветеринарии сотрудники прокуратуры Гагаринского района выехали на место в сопровождении специалистов Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, уточнили в пресс-службе.Выяснилось, что ряд предпринимателей, работающих в сфере переработки мяса и изготовлении мясной продукции, допустили нарушения."По результатам проведения проверочных мероприятий выявлено более 800 кг продукции без оформления ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемых подконтрольных товаров", – говорится в сообщении.Кроме того, на мясной продукции не было маркировки с информацией о дате выработки, установленных сроках годности, условиях хранения и производителе. Таких изделий было обнаружено больше 900 килограммов."Прокуратурой района в адрес предпринимателей внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, по результатам рассмотрения которых два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности", – уточнили в ведомстве.Также в отношении хозяйствующих субъектов возбуждено четыре дела об административных правонарушениях.Нарушения, выявленные в ходе проверочных мероприятий, устранены. Продукция уничтожена, заверили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что аграрии Крыма и Севастополя, а также Запорожской и Херсонской областей, получили почти 10 тысяч карантинных сертификатов от Россельхознадзора, подтверждающих безопасность продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садахХерсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым опасную баранинуНа рынке Симферополя продавали просроченное мясо

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прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, мясо, азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, продукты, безопасность