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В Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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В Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина
В Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина - РИА Новости Крым, 28.08.2026
В Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина
В Севастополе вынесли приговор двоим мужчинам за кражу сладостей и средств личной гигиены из магазина. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T14:44
2026-08-28T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговор двоим мужчинам за кражу сладостей и средств личной гигиены из магазина. Об этом сообщили в прокуратуре города."Мужчины в декабре 2025 года решили совершить кражу из магазина, расположенного на ул. Корчагина в Гагаринском районе Севастополя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они похитили шоколад и средства личной гигиены на общую сумму свыше 2 тыс. рублей, после чего скрылись с места совершения преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению", - рассказали в ведомстве. Кроме того, в феврале этого года один из обвиняемых, мужчина 2002 года рождения, похитил в том же магазине кондитерскую продукцию на сумму более 3 тысяч рублей. Мужчины обвиняются по статье "кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Гагаринский районный суд назначил первому подсудимому 1 год с ограничением свободы на 1 год и второму – 10 месяцев соответственно. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, закон и право, кража
В Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина

В Севастополе осудили двоих мужчин за кражу сладостей из магазина

14:44 28.08.2026 (обновлено: 14:45 28.08.2026)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговор двоим мужчинам за кражу сладостей и средств личной гигиены из магазина. Об этом сообщили в прокуратуре города.
"Мужчины в декабре 2025 года решили совершить кражу из магазина, расположенного на ул. Корчагина в Гагаринском районе Севастополя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они похитили шоколад и средства личной гигиены на общую сумму свыше 2 тыс. рублей, после чего скрылись с места совершения преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, в феврале этого года один из обвиняемых, мужчина 2002 года рождения, похитил в том же магазине кондитерскую продукцию на сумму более 3 тысяч рублей.
Мужчины обвиняются по статье "кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору".
Гагаринский районный суд назначил первому подсудимому 1 год с ограничением свободы на 1 год и второму – 10 месяцев соответственно. Приговор в законную силу не вступил.
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