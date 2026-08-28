https://crimea.ria.ru/20260828/v-sevastopole-dvoim-lyubitelyam-sladkogo-vynesli-prigovor-za-krazhi-iz-magazina-1158894381.html

В Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина

В Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина - РИА Новости Крым, 28.08.2026

В Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина

В Севастополе вынесли приговор двоим мужчинам за кражу сладостей и средств личной гигиены из магазина. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T14:44

2026-08-28T14:44

2026-08-28T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговор двоим мужчинам за кражу сладостей и средств личной гигиены из магазина. Об этом сообщили в прокуратуре города."Мужчины в декабре 2025 года решили совершить кражу из магазина, расположенного на ул. Корчагина в Гагаринском районе Севастополя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они похитили шоколад и средства личной гигиены на общую сумму свыше 2 тыс. рублей, после чего скрылись с места совершения преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению", - рассказали в ведомстве. Кроме того, в феврале этого года один из обвиняемых, мужчина 2002 года рождения, похитил в том же магазине кондитерскую продукцию на сумму более 3 тысяч рублей. Мужчины обвиняются по статье "кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Гагаринский районный суд назначил первому подсудимому 1 год с ограничением свободы на 1 год и второму – 10 месяцев соответственно. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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