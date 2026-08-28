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В Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку - людей эвакуировали

В Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку - людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 28.08.2026

В Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку - людей эвакуировали

Ночью в Севастополе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, пострадали два человека, всех жильцов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T06:09

2026-08-28T06:09

2026-08-28T06:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Ночью в Севастополе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, пострадали два человека, всех жильцов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, ударной волной выбиты окна в квартирах во всем доме. Людей эвакуировали, на месте работают пожарные и спасатели.Позже Развожаев уточнил, что от взрывной волны также получили повреждения два корпуса детского сада № 34. Кроме того, повреждены более 15 автомобилей. БПЛА был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. Сейчас открытое возгорание в жилом доме ликвидировано, идет проливка конструкций. Параллельно спасатели разбирают завалы в самой пострадавшей квартире. От взрывной волны выбиты окна, рамы, повреждены балконы по всему дому. Во многих квартирах пострадали мебель и стены. На базе соседнего детского сада развернули ПВР, где разместили семьи с детьми.Рано утром профильные службы приступят к ликвидации последствий во всех пострадавших домах, добавил губернатор.Накануне стало известно, что в реанимации умерли две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении сбитого беспилотника на автобус. Шесть пострадавших переведены в ожоговый центр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.итайте также на РИА Новости Крым:Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов8 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в ДонецкеВСУ ударили по магазину и пекарне в Курской области – ранены шестеро

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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