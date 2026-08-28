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В Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку - людей эвакуировали
В Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку - людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 28.08.2026
В Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку - людей эвакуировали
Ночью в Севастополе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, пострадали два человека, всех жильцов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T06:09
2026-08-28T06:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Ночью в Севастополе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, пострадали два человека, всех жильцов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, ударной волной выбиты окна в квартирах во всем доме. Людей эвакуировали, на месте работают пожарные и спасатели.Позже Развожаев уточнил, что от взрывной волны также получили повреждения два корпуса детского сада № 34. Кроме того, повреждены более 15 автомобилей. БПЛА был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. Сейчас открытое возгорание в жилом доме ликвидировано, идет проливка конструкций. Параллельно спасатели разбирают завалы в самой пострадавшей квартире. От взрывной волны выбиты окна, рамы, повреждены балконы по всему дому. Во многих квартирах пострадали мебель и стены. На базе соседнего детского сада развернули ПВР, где разместили семьи с детьми.Рано утром профильные службы приступят к ликвидации последствий во всех пострадавших домах, добавил губернатор.Накануне стало известно, что в реанимации умерли две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении сбитого беспилотника на автобус. Шесть пострадавших переведены в ожоговый центр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.итайте также на РИА Новости Крым:Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов8 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в ДонецкеВСУ ударили по магазину и пекарне в Курской области – ранены шестеро
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В Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку - людей эвакуировали
В Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку - жильцов эвакуировали
06:09 28.08.2026 (обновлено: 06:45 28.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Ночью в Севастополе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, пострадали два человека, всех жильцов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Наши военные, ПВО и мобильные группы вновь отражают атаку БПЛА на Севастополь. Улица Героев Подводников: в результате попадания БПЛА в подъезд жилого пятиэтажного дома произошло возгорание квартиры на пятом этаже. Из помещения спасатели эвакуировали женщину, в настоящее время врачи проводят реанимационные мероприятия", - написал он в своем канале в МАКС.
Кроме того, ударной волной выбиты окна в квартирах во всем доме. Людей эвакуировали, на месте работают пожарные и спасатели.
Позже Развожаев уточнил, что от взрывной волны также получили повреждения два корпуса детского сада № 34. Кроме того, повреждены более 15 автомобилей. БПЛА был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.
Сейчас открытое возгорание в жилом доме ликвидировано, идет проливка конструкций. Параллельно спасатели разбирают завалы в самой пострадавшей квартире. От взрывной волны выбиты окна, рамы, повреждены балконы по всему дому. Во многих квартирах пострадали мебель и стены.
"Главное — все живы. При таких повреждениях дома чудом пострадали всего два человека: у пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Еще двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались", - уточнил он.
На базе соседнего детского сада развернули ПВР, где разместили семьи с детьми.
Рано утром профильные службы приступят к ликвидации последствий во всех пострадавших домах, добавил губернатор.
Накануне стало известно, что в реанимации умерли две жительницы
Севастополя, пострадавшие при падении сбитого беспилотника на автобус. Шесть пострадавших переведены в ожоговый центр.
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