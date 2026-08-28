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В Севастополе арестовали педофила за преступление в отношении двух девочек

В Севастополе арестовали педофила за преступление в отношении двух девочек - РИА Новости Крым, 28.08.2026

В Севастополе арестовали педофила за преступление в отношении двух девочек

В Севастополе арестовали местного жителя за половое преступление в отношении двух малолетних девочек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T10:55

2026-08-28T10:55

2026-08-28T10:55

педофил

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гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе арестовали местного жителя за половое преступление в отношении двух малолетних девочек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.Дети все рассказали родителям, которые обратились в полицию. Педофила задержали. Свою вину в совершении преступления фигурант признал, по ходатайству следователя его заключили под стражу. Как уточнили в полиции города, в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста). Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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