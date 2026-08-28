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В Севастополе арестовали педофила за преступление в отношении двух девочек
В Севастополе арестовали педофила за преступление в отношении двух девочек - РИА Новости Крым, 28.08.2026
В Севастополе арестовали педофила за преступление в отношении двух девочек
В Севастополе арестовали местного жителя за половое преступление в отношении двух малолетних девочек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T10:55
2026-08-28T10:55
2026-08-28T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе арестовали местного жителя за половое преступление в отношении двух малолетних девочек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.Дети все рассказали родителям, которые обратились в полицию. Педофила задержали. Свою вину в совершении преступления фигурант признал, по ходатайству следователя его заключили под стражу. Как уточнили в полиции города, в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста). Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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педофил, новости севастополя, севастополь, закон и право, дети, гсу ск россии по крыму и севастополю
В Севастополе арестовали педофила за преступление в отношении двух девочек
В Севастополе арестовали педофила за половое преступление в отношении двух девочек
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе арестовали местного жителя за половое преступление в отношении двух малолетних девочек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, 20 августа 2026 года во дворе дома по проспекту Победы 44-летний обвиняемый встретил двух незнакомых ему 9-летних девочек, после чего пошел вслед за ними и совершил действия сексуального характера.
Дети все рассказали родителям, которые обратились в полицию. Педофила задержали.
Свою вину в совершении преступления фигурант признал, по ходатайству следователя его заключили под стражу.
Как уточнили в полиции города, в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста).
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