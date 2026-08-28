https://crimea.ria.ru/20260828/v-rossii-razrabotali-unikalnyy-produkt-dlya-spaseniya-boytsov-na-peredovoy-1158857747.html

В России разработали уникальный продукт для спасения бойцов на передовой

В России разработали уникальный продукт для спасения бойцов на передовой - РИА Новости Крым, 28.08.2026

В России разработали уникальный продукт для спасения бойцов на передовой

В России создали продукт, который спасает жизни бойцов СВО на передовой. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T07:18

2026-08-28T07:18

2026-08-28T09:03

вероника скворцова

новости

федеральное медико-биологическое агентство (фмба)

помощь бойцам сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В России создали продукт, который спасает жизни бойцов СВО на передовой. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.По ее словам, разработка выводит бойцов из шоковых состояний и помогает справиться с тяжелыми кровотечениями."Но в этом году мы пошли дальше. Мы сумели создать пулированный лиофилизированный криопреципитат, то есть фактически сконцентрировали четыре пакетика плазмы в один пакетик высококонцентрированного преципитата", - рассказала глава ФМБА.Она отметила, что разработка содержит в четыре раза больше фибриногена факторов крови и при самых сложных ситуациях фактически мгновенно облегчает ситуацию.Скворцова отметила, что до 2022 года вся служба крови в Российской Федерации работала на импортных приборах, с 2022 года по 2025 год была полностью воспроизведена линейка из семи необходимых приборов для обеспечения всей цепочки переливания крови. Один из приборов создали в 2025 году – это инактивация вирусов, который позволяет полностью нивелировать риски каких-то трансмиссивных инфекций.Федеральное медико-биологическое агентство является национальным координатором службы крови, отвечает не только за заготовку и покрытие всех потребностей страны в крови и ее компонентах, но и за безопасность, отсутствие трансмиссивных инфекций и все необходимые инновационные разработки, связанные с трансфузиологией.Ранее сообщалось, что сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована вторая положительная группа крови. Главными требованиями к желающим стать донорами являются наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму есть запас донорской крови и поток доноров регулируется по потребности"Донорский светофор": какая группа крови наиболее востребована в КрымуВ Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вероника скворцова, новости, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), помощь бойцам сво