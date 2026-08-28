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В Подмосковье беспилотник попал в "Магнит" - взрывом повреждена поликлиника

В Подмосковье беспилотник попал в "Магнит" - взрывом повреждена поликлиника - РИА Новости Крым, 28.08.2026

В Подмосковье беспилотник попал в "Магнит" - взрывом повреждена поликлиника

Утром в пятницу, 28 августа, во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин "Магнит". Взрывной волной повреждена расположенная рядом... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T08:57

2026-08-28T08:57

2026-08-28T08:57

московская область

андрей воробьев

атаки всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Утром в пятницу, 28 августа, во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин "Магнит". Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По информации Воробьева, поликлиника не закрывается и продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Временно приостановлена только работа кабинета физиотерапии. На месте специалисты убирают помещения, фиксируют повреждения и готовятся к восстановлению остекления."Постараемся как можно быстрее привести поликлинику в порядок, чтобы последствия сегодняшней атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей. Все поврежденные окна заменим в кратчайшие сроки", – подчеркнул Воробьев.Ранее сообщалось, что вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли удары беспилотниками по складу для хранения ракет "Фламинго" и топлива для них, а также складам с военным имуществом в Одессе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250 беспилотников пытались атаковать Москву и областьОдин человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую областьАтака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения

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московская область, андрей воробьев, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости