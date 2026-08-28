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В Непале уже 469 погибших при наводнении - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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В Непале уже 469 погибших при наводнении
В Непале уже 469 погибших при наводнении - РИА Новости Крым, 28.08.2026
В Непале уже 469 погибших при наводнении
Количество погибших при наводнении в Непале достигло 469. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ratopati. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T08:18
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непал
происшествия
наводнение
китай
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Количество погибших при наводнении в Непале достигло 469. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ratopati.Пропавшими без вести числятся 977 человек, 517 из них — иностранцы, в том числе россияне.Китайские СМИ сообщили о трех жертвах, идет поиск еще 558 человек.Мощный поток воды в горном Непале обрушился в реку Бхоте-Коши в среду, 26 августа. Причинами называют землетрясение и последовавший за ним оползень. Управление Непала по туризму сообщило, что, по состоянию на 27 августа, пропавшими без вести считались восемь российских граждан, двое были спасены. В день бедствия в управление страны по туризму сообщали, что без вести пропали около 400 туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять пропавших российских альпинистов найдены погибшими в НепалеБедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристовВ Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Наводнение в Непале
Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду утром, вызвав серьезные разрушения, власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению, сообщает Kathmandu Post.
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непал, происшествия, наводнение, китай, в мире, новости, видео
В Непале уже 469 погибших при наводнении
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Количество погибших при наводнении в Непале достигло 469. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ratopati.
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В Непале уже 469 погибших при наводнении

Число погибших при наводнении в Непале достигло 469

08:18 28.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Количество погибших при наводнении в Непале достигло 469. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ratopati.
"Количество погибших из-за разрушительного наводнения в Равусе достигло 469", – говорится в публикации.
Пропавшими без вести числятся 977 человек, 517 из них — иностранцы, в том числе россияне.
Китайские СМИ сообщили о трех жертвах, идет поиск еще 558 человек.
Мощный поток воды в горном Непале обрушился в реку Бхоте-Коши в среду, 26 августа. Причинами называют землетрясение и последовавший за ним оползень. Управление Непала по туризму сообщило, что, по состоянию на 27 августа, пропавшими без вести считались восемь российских граждан, двое были спасены. В день бедствия в управление страны по туризму сообщали, что без вести пропали около 400 туристов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НепалПроисшествияНаводнениеКитайВ миреНовости
 
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