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В Москве в усадьбе Останкино нашли уникальные старинные документы

В Москве в усадьбе Останкино нашли уникальные старинные документы - РИА Новости Крым, 28.08.2026

В Москве в усадьбе Останкино нашли уникальные старинные документы

В усадьбе Останкино в ходе реставрации обнаружили уникальные рукописные документы 1793–1798 годов. В числе ценных находок - деловая переписка, приказы и... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В усадьбе Останкино в ходе реставрации обнаружили уникальные рукописные документы 1793–1798 годов. В числе ценных находок - деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Реставраторы обнаружили деловую переписку, приказы и подлинную зарплатную ведомость, в которой указаны многие создатели этого московского дворца - каменщики, штукатуры, столяры и оконнишники. В тот период работами на объекте руководил главный архитектор — крепостной Павел Аргунов. Вместе с ним трудились его отец — художник Иван Аргунов, крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин, уточнил Собянин.Кроме того, ранее реставраторы нашли в усадьбе Останкино, в Египетском павильоне, театральный шлем конца XVIII века, добавил он.По словам Собянина, реставрация усадьбы Останкино – это один из самых масштабных проектов Москвы. Восточная часть дворца — Египетский павильон — уже завершена. В ближайшее время должны закончить Итальянский павильон в западной части здания. После окончания реставрации Дворец-театр снова откроется для посещения.Ранее первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова рассказала РИА Новости Крым, что посетители Воронцовского дворца в Алупке могут наблюдать за работой реставраторов в голубой гостиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замок искусства: музею "Ласточкино гнездо" 15 летДворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие КрымаРеставрация Ханского дворца: сдвинут ли сроки ее окончания

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