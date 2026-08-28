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В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России
В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России - РИА Новости Крым, 28.08.2026
В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России
Цель информационной кампании, которую коллективный запад развернул против России – заставить россиян усомниться в любви к своей Родине. Такое мнение выразила... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T16:45
2026-08-28T16:45
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
коллективный запад
россия
патриотическое воспитание
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Цель информационной кампании, которую коллективный запад развернул против России – заставить россиян усомниться в любви к своей Родине. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, информационно-политические кампании хотят посеять сомнения, "закинуть деструктив", который наведет на мысль: "а точно ли надо любить страну?".Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что Россия вынуждена участвовать в информационной войне, в которую ее втянул Запад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российское общество консолидировано больше украинского – мнениеУкраина и дальше будет предпринимать попытки изолировать Крым в противостоянии с РоссиейКак справиться с тревогой в условиях информационной войны – советы психолога
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, коллективный запад, россия, патриотическое воспитание, общество
В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России

Цель информационной войны против РФ – заставить россиян усомниться в любви к Родине – МИД

16:45 28.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Цель информационной кампании, которую коллективный запад развернул против России – заставить россиян усомниться в любви к своей Родине. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В основе стремления (информационной кампаний - ред.) воздействовать на наших граждан, на наш народ, на нашу молодежь и людей разного поколения именно с одной целью - либо приглушить, либо не допустить, либо изничтожить любовь к своей стране - то самое, что с нами с детства", - сказала она на Фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж", пишет РИА Новости.
По ее словам, информационно-политические кампании хотят посеять сомнения, "закинуть деструктив", который наведет на мысль: "а точно ли надо любить страну?".
Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что Россия вынуждена участвовать в информационной войне, в которую ее втянул Запад.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваКоллективный ЗападРоссияПатриотическое воспитаниеОбщество
 
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