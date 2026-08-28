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В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России
В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России - РИА Новости Крым, 28.08.2026
В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России
Цель информационной кампании, которую коллективный запад развернул против России – заставить россиян усомниться в любви к своей Родине. Такое мнение выразила... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T16:45
2026-08-28T16:45
2026-08-28T16:45
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
коллективный запад
россия
патриотическое воспитание
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Цель информационной кампании, которую коллективный запад развернул против России – заставить россиян усомниться в любви к своей Родине. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, информационно-политические кампании хотят посеять сомнения, "закинуть деструктив", который наведет на мысль: "а точно ли надо любить страну?".Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что Россия вынуждена участвовать в информационной войне, в которую ее втянул Запад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российское общество консолидировано больше украинского – мнениеУкраина и дальше будет предпринимать попытки изолировать Крым в противостоянии с РоссиейКак справиться с тревогой в условиях информационной войны – советы психолога
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, коллективный запад, россия, патриотическое воспитание, общество
В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России
Цель информационной войны против РФ – заставить россиян усомниться в любви к Родине – МИД