https://crimea.ria.ru/20260828/v-mide-raskryli-tsel-informatsionnoy-voyny-zapada-protiv-rossii-1158899174.html

В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России

В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России - РИА Новости Крым, 28.08.2026

В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России

Цель информационной кампании, которую коллективный запад развернул против России – заставить россиян усомниться в любви к своей Родине. Такое мнение выразила... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T16:45

2026-08-28T16:45

2026-08-28T16:45

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

коллективный запад

россия

патриотическое воспитание

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Цель информационной кампании, которую коллективный запад развернул против России – заставить россиян усомниться в любви к своей Родине. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, информационно-политические кампании хотят посеять сомнения, "закинуть деструктив", который наведет на мысль: "а точно ли надо любить страну?".Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что Россия вынуждена участвовать в информационной войне, в которую ее втянул Запад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российское общество консолидировано больше украинского – мнениеУкраина и дальше будет предпринимать попытки изолировать Крым в противостоянии с РоссиейКак справиться с тревогой в условиях информационной войны – советы психолога

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, коллективный запад, россия, патриотическое воспитание, общество