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В Крыму с начала года клещи покусали почти две тысячи человек - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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В Крыму с начала года клещи покусали почти две тысячи человек
В Крыму с начала года клещи покусали почти две тысячи человек - РИА Новости Крым, 28.08.2026
В Крыму с начала года клещи покусали почти две тысячи человек
В Крыму с начала года 1959 человек обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Об этом сообщает Центр гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T19:54
2026-08-28T19:54
клещи
новости крыма
крым
центр гигиены и эпидемиологии в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года 1959 человек обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Об этом сообщает Центр гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе.Больше всего обращений зафиксировано в Симферополе (24%), Севастополе (14%), Симферопольском районе (12%).При установлении видовой принадлежности клещей установлено, что 60% из них являются потенциальными переносчиками клещевого вирусного энцефалита, указали в учреждении.По состоянию на 25 августа новых случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму клещи заразили боррелиозом 43 человека и еще 20 - сыпным тифомВ Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человекКрым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту
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РИА Новости Крым
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4.7
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клещи, новости крыма, крым, центр гигиены и эпидемиологии в крыму и севастополе
В Крыму с начала года клещи покусали почти две тысячи человек

В Крыму почти 2000 человек обратились в медучреждения из-за укусов клещей

19:54 28.08.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЛаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций
Лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года 1959 человек обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Об этом сообщает Центр гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе.
"В медицинские организации Республики Крым и города Севастополя обратилось 1959 человек по поводу укусов клещами, из них дети до 14 лет составили 47,7% (936 человек)", - говорится в сообщении.
Больше всего обращений зафиксировано в Симферополе (24%), Севастополе (14%), Симферопольском районе (12%).
При установлении видовой принадлежности клещей установлено, что 60% из них являются потенциальными переносчиками клещевого вирусного энцефалита, указали в учреждении.
По состоянию на 25 августа новых случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.
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клещиНовости КрымаКрымЦентр гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе
 
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