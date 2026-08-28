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В Крыму с начала года клещи покусали почти две тысячи человек

В Крыму с начала года клещи покусали почти две тысячи человек - РИА Новости Крым, 28.08.2026

В Крыму с начала года клещи покусали почти две тысячи человек

В Крыму с начала года 1959 человек обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Об этом сообщает Центр гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T19:54

2026-08-28T19:54

2026-08-28T19:54

клещи

новости крыма

крым

центр гигиены и эпидемиологии в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года 1959 человек обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Об этом сообщает Центр гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе.Больше всего обращений зафиксировано в Симферополе (24%), Севастополе (14%), Симферопольском районе (12%).При установлении видовой принадлежности клещей установлено, что 60% из них являются потенциальными переносчиками клещевого вирусного энцефалита, указали в учреждении.По состоянию на 25 августа новых случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму клещи заразили боррелиозом 43 человека и еще 20 - сыпным тифомВ Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человекКрым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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