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В Крыму ожидается штормовой ветер - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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В Крыму ожидается штормовой ветер
В Крыму ожидается штормовой ветер - РИА Новости Крым, 28.08.2026
В Крыму ожидается штормовой ветер
В Крыму в ближайшие дни ожидается сложная погодная ситуация. В частности, ветер усилится до штормовых значений. Об этом сообщили в пресс-службе Главного... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T12:37
2026-08-28T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидается сложная погодная ситуация. В частности, ветер усилится до штормовых значений. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.Уточняется, что возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобилей, возможны подтопления территорий, падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий электропередач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в пятницуПожар в горах над Ялтой - действует три очага возгоранияПожар в заповеднике Утриш в Анапе локализовали
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РИА Новости Крым
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96
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В Крыму ожидается штормовой ветер

На выходных в Крыму ожидается штормовой ветер

12:37 28.08.2026
 
© Администрация ЯлтыШторм в Ялте
Шторм в Ялте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидается сложная погодная ситуация. В частности, ветер усилится до штормовых значений. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"29-30 августа в Крыму сохранится северо-восточный ветер 15-20 м/с. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ", – говорится в сообщении.
Уточняется, что возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобилей, возможны подтопления территорий, падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий электропередач.
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