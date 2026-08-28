https://crimea.ria.ru/20260828/v-feodosii-prodolzhaetsya-vtoroy-etap-kapitalnogo-remonta-polikliniki-1158894856.html

В Феодосии продолжается второй этап капитального ремонта поликлиники

В Феодосии продолжается второй этап капитального ремонта поликлиники - РИА Новости Крым, 28.08.2026

В Феодосии продолжается второй этап капитального ремонта поликлиники

В Феодосии продолжается второй этап капитального ремонта городской поликлиники. Об этом сообщает Минздрав РК. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T19:34

2026-08-28T19:34

2026-08-28T19:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается второй этап капитального ремонта городской поликлиники. Об этом сообщает Минздрав РК."В городской поликлинике ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр", расположенной на улице Генерала Горбачева, проходит второй этап капитального ремонта. Работы выполняются в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении.По данным минздрава, финансирование текущего этапа составляет 142 миллиона рублей. "В рамках второго этапа запланирован ремонт второго, третьего и четвертого этажей здания. В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей, усилению дверных и оконных проемов, а также установке каркасов для внутренних перегородок", - сообщили в министерстве.И напомнили, что в 2025 году был завершен первый этап ремонта здания, в рамках которого заменена кровля и основные инженерные коммуникации, а также отремонтирован первый этаж. "Полное завершение капитального ремонта запланировано на 2027 год. Здание поликлиники эксплуатируется уже более 40 лет, и с момента постройки масштабные ремонтные работы здесь не проводились. Обновление учреждения позволит создать комфортные, современные условия как для работы медицинских специалистов, так и для приема местных жителей", - заключили в региональном минздраве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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