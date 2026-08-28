Рейтинг@Mail.ru
Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260828/ukrainskiy-patrulnyy-kater-i-8-sudov-unichtozheny-za-nedelyu-1158892468.html
Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю
Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю
Российские военные атаковали за неделю восемь судов, связанных с украинской армией, сообщило Минобороны. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T13:44
2026-08-28T13:44
министерство обороны рф
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_0:41:1587:934_1920x0_80_0_0_b4d40db57824e07f1fad9e49110c5b2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские военные атаковали за неделю восемь судов, связанных с украинской армией, сообщило Минобороны.Кроме того, армия нанесла удары по инфраструктуре портов, отвечавших за прием и хранение военных грузов и горюче-смазочных материалов.Как отмечал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, противник использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. За три года через одесские порты прошло около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет удары по этим целям.В Минобороны уточнили, что за неделю ВС России нанесли массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и дронами, поразив:В ведомстве не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. Для этого они используют вооружение и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_145:0:1444:974_1920x0_80_0_0_9d1a2cbeb37a3147c0279ca30da6a98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво
Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю

Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю - Минобороны

13:44 28.08.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Волхов" выполнила пуск ракеты "Калибр" в Японском море
Подводная лодка Волхов выполнила пуск ракеты Калибр в Японском море
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские военные атаковали за неделю восемь судов, связанных с украинской армией, сообщило Минобороны.
"Поражены патрульный катер военно-морских сил Украины, а также восемь морских судов, действовавших в интересах ВСУ, в том числе шесть сухогрузов и два танкера", — заявили в ведомстве.
Кроме того, армия нанесла удары по инфраструктуре портов, отвечавших за прием и хранение военных грузов и горюче-смазочных материалов.
Как отмечал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, противник использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. За три года через одесские порты прошло около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет удары по этим целям.
В Минобороны уточнили, что за неделю ВС России нанесли массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и дронами, поразив:
  • предприятия металлургической промышленности и НПЗ;
  • логистические центры;
  • объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры;
  • военные аэродромы;
  • цеха производства БПЛА и комплектующих к ним;
  • склады боеприпасов, горючего и материальных средств;
  • пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
В ведомстве не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. Для этого они используют вооружение и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ
15:12Когда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властей
15:05На Сочи надвигается шторм с сильными дождями и смерчами
14:53Приедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в Госдуму
14:44В Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина
14:25На Украине заговорили о "возвращении" Крыма: для чего это делается
14:16Крымский мост сейчас – со стороны Керчи сохраняется очередь
14:08Названо имя нового короля Норвегии
13:56Российские военные уничтожили почти 10 тысяч боевиков ВСУ
13:44Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю
13:36Арестовича* осудили в России на 11 лет
13:21По Украине нанесли 12 групповых ударов за неделю
13:12Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушили
13:05Над Россией сбили 80 авиабомб и 6000 дронов
12:54Что происходит в Севастополе после удара ВСУ по пятиэтажному дому
12:46Переговорный процесс по Украине находится на паузе – Песков
12:37В Крыму ожидается штормовой ветер
12:23ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя
12:06Пожар в горах над Ялтой - действует три очага возгорания
11:56Новости Севастополя: четыре человека пострадали при атаке БПЛА на пятиэтажку
Лента новостейМолния