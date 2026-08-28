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Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю
Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю
Российские военные атаковали за неделю восемь судов, связанных с украинской армией, сообщило Минобороны. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T13:44
2026-08-28T13:44
2026-08-28T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские военные атаковали за неделю восемь судов, связанных с украинской армией, сообщило Минобороны.Кроме того, армия нанесла удары по инфраструктуре портов, отвечавших за прием и хранение военных грузов и горюче-смазочных материалов.Как отмечал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, противник использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. За три года через одесские порты прошло около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет удары по этим целям.В Минобороны уточнили, что за неделю ВС России нанесли массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и дронами, поразив:В ведомстве не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. Для этого они используют вооружение и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво
Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю
Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым.
Российские военные атаковали за неделю восемь судов, связанных с украинской армией, сообщило Минобороны
.
"Поражены патрульный катер военно-морских сил Украины, а также восемь морских судов, действовавших в интересах ВСУ, в том числе шесть сухогрузов и два танкера", — заявили в ведомстве.
Кроме того, армия нанесла удары по инфраструктуре портов, отвечавших за прием и хранение военных грузов и горюче-смазочных материалов.
Как отмечал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, противник использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. За три года через одесские порты прошло около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет удары по этим целям.
В Минобороны уточнили, что за неделю ВС России нанесли массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и дронами, поразив:
—предприятия металлургической промышленности и НПЗ;
—логистические центры;
—объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры;
—военные аэродромы;
—цеха производства БПЛА и комплектующих к ним;
—склады боеприпасов, горючего и материальных средств;
—пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
В ведомстве не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. Для этого они используют вооружение и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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