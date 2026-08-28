https://crimea.ria.ru/20260828/ukrainskiy-patrulnyy-kater-i-8-sudov-unichtozheny-za-nedelyu-1158892468.html

Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю

Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю

Российские военные атаковали за неделю восемь судов, связанных с украинской армией, сообщило Минобороны. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T13:44

2026-08-28T13:44

2026-08-28T13:44

министерство обороны рф

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские военные атаковали за неделю восемь судов, связанных с украинской армией, сообщило Минобороны.Кроме того, армия нанесла удары по инфраструктуре портов, отвечавших за прием и хранение военных грузов и горюче-смазочных материалов.Как отмечал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, противник использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. За три года через одесские порты прошло около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет удары по этим целям.В Минобороны уточнили, что за неделю ВС России нанесли массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и дронами, поразив:В ведомстве не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. Для этого они используют вооружение и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво