https://crimea.ria.ru/20260828/u-beregov-rumynii-posle-udara-zagorelos-i-zatonulo-kommercheskoe-sudno-1158883235.html

У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно

У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно - РИА Новости Крым, 28.08.2026

У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно

Коммерческое судно PROGRESS IV под флагом Доминиканской Республики загорелось и затонуло в Черном море в экономической зоне Румынии, сообщает портал Informat. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T09:04

2026-08-28T09:04

2026-08-28T09:04

черное море

румыния

новости

происшествия

корабль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Коммерческое судно PROGRESS IV под флагом Доминиканской Республики загорелось и затонуло в Черном море в экономической зоне Румынии, сообщает портал Informat.Инцидент произошел накануне около 19:00 по московскому времени в 20 морских милях к юго-востоку от города Сфынту-Георге.Сообщается, что всех находившихся на борту 12 членов экипажа удалось спасти. Один из них получил ранения.Накануне в Черном море у берегов Туапсе было атаковано турецкое коммерческое судно. Сообщается, что атака была совершена с помощью трех дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввод моратория на военные действия в Черном море: ответ МИД РоссииРоссия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовКонтролировать безопасность российских судов в море будет новый институт

черное море

румыния

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, румыния, новости, происшествия, корабль