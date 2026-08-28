https://crimea.ria.ru/20260828/u-beregov-rumynii-posle-udara-zagorelos-i-zatonulo-kommercheskoe-sudno-1158883235.html
У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно
У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно - РИА Новости Крым, 28.08.2026
У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно
Коммерческое судно PROGRESS IV под флагом Доминиканской Республики загорелось и затонуло в Черном море в экономической зоне Румынии, сообщает портал Informat. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T09:04
2026-08-28T09:04
2026-08-28T09:04
черное море
румыния
новости
происшествия
корабль
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121650610_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5fa6b0900319a3c6b2d3f29672c94bbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Коммерческое судно PROGRESS IV под флагом Доминиканской Республики загорелось и затонуло в Черном море в экономической зоне Румынии, сообщает портал Informat.Инцидент произошел накануне около 19:00 по московскому времени в 20 морских милях к юго-востоку от города Сфынту-Георге.Сообщается, что всех находившихся на борту 12 членов экипажа удалось спасти. Один из них получил ранения.Накануне в Черном море у берегов Туапсе было атаковано турецкое коммерческое судно. Сообщается, что атака была совершена с помощью трех дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввод моратория на военные действия в Черном море: ответ МИД РоссииРоссия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовКонтролировать безопасность российских судов в море будет новый институт
черное море
румыния
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121650610_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_db82f817b8b83ee7fac59ef7a1206531.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, румыния, новости, происшествия, корабль
У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно
Торговое судно у берегов Румынии подверглось удару и затонуло