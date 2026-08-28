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У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно
У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно - РИА Новости Крым, 28.08.2026
У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно
Коммерческое судно PROGRESS IV под флагом Доминиканской Республики загорелось и затонуло в Черном море в экономической зоне Румынии, сообщает портал Informat. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T09:04
2026-08-28T09:04
черное море
румыния
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Коммерческое судно PROGRESS IV под флагом Доминиканской Республики загорелось и затонуло в Черном море в экономической зоне Румынии, сообщает портал Informat.Инцидент произошел накануне около 19:00 по московскому времени в 20 морских милях к юго-востоку от города Сфынту-Георге.Сообщается, что всех находившихся на борту 12 членов экипажа удалось спасти. Один из них получил ранения.Накануне в Черном море у берегов Туапсе было атаковано турецкое коммерческое судно. Сообщается, что атака была совершена с помощью трех дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввод моратория на военные действия в Черном море: ответ МИД РоссииРоссия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовКонтролировать безопасность российских судов в море будет новый институт
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РИА Новости Крым
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черное море, румыния, новости, происшествия, корабль
У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно

Торговое судно у берегов Румынии подверглось удару и затонуло

09:04 28.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимнее море
Зимнее море - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Коммерческое судно PROGRESS IV под флагом Доминиканской Республики загорелось и затонуло в Черном море в экономической зоне Румынии, сообщает портал Informat.
Инцидент произошел накануне около 19:00 по московскому времени в 20 морских милях к юго-востоку от города Сфынту-Георге.
"Судно было повреждено и, похоже, затонуло. На данный момент мы не знаем, кто и почему, будет проведено расследование, не стоит делать предположения", - заявил президент Румынии Никушор Дан.
Сообщается, что всех находившихся на борту 12 членов экипажа удалось спасти. Один из них получил ранения.
Накануне в Черном море у берегов Туапсе было атаковано турецкое коммерческое судно. Сообщается, что атака была совершена с помощью трех дронов.
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