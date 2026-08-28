https://crimea.ria.ru/20260828/sklad-s-raketami-flamingo-i-toplivom-dlya-nikh-razbit-v-kievskoy-oblasti-1158882393.html

Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области

Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области

Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли удары беспилотниками по складу для хранения ракет "Фламинго" и топлива для них, а также складам с военным... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T08:24

2026-08-28T08:24

2026-08-28T08:30

удары по украине

киевская область

ракета "фламинго"

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украина

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли удары беспилотниками по складу для хранения ракет "Фламинго" и топлива для них, а также складам с военным имуществом в Одессе. Об этом сообщает Минобороны России. В одесском порту поражены шесть хранилищ с имуществом военного назначения для ВСУ, добавили в ведомстве.Накануне, 27 августа, в течение дня российские военные нанесли удары по предприятию в Киевской области, производящему разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы "Лють" и наземные дистанционно управляемые модули "Хижак". Также под Киевом поражен транспортно-логистический комплекс, а в порту "Измаил" – танкер, доставивший на Украину горюче-смазочные материалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

киевская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, киевская область, ракета "фламинго", потери всу , украина, министерство обороны рф, новости сво