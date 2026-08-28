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Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области
Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области
Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли удары беспилотниками по складу для хранения ракет "Фламинго" и топлива для них, а также складам с военным... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T08:24
2026-08-28T08:30
удары по украине
киевская область
ракета "фламинго"
потери всу
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли удары беспилотниками по складу для хранения ракет "Фламинго" и топлива для них, а также складам с военным имуществом в Одессе. Об этом сообщает Минобороны России. В одесском порту поражены шесть хранилищ с имуществом военного назначения для ВСУ, добавили в ведомстве.Накануне, 27 августа, в течение дня российские военные нанесли удары по предприятию в Киевской области, производящему разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы "Лють" и наземные дистанционно управляемые модули "Хижак". Также под Киевом поражен транспортно-логистический комплекс, а в порту "Измаил" – танкер, доставивший на Украину горюче-смазочные материалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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удары по украине, киевская область, ракета "фламинго", потери всу , украина, министерство обороны рф, новости сво
Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области

В Киевской области поражен склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них

08:24 28.08.2026 (обновлено: 08:30 28.08.2026)
 
© ГУ ГСЧС УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
© ГУ ГСЧС Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли удары беспилотниками по складу для хранения ракет "Фламинго" и топлива для них, а также складам с военным имуществом в Одессе. Об этом сообщает Минобороны России.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киевской области – складской комплекс (ООО "Стеллар Джет"), использующийся для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и топлива для ракетных ускорителей", - говорится в сообщении.
В одесском порту поражены шесть хранилищ с имуществом военного назначения для ВСУ, добавили в ведомстве.
Накануне, 27 августа, в течение дня российские военные нанесли удары по предприятию в Киевской области, производящему разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы "Лють" и наземные дистанционно управляемые модули "Хижак". Также под Киевом поражен транспортно-логистический комплекс, а в порту "Измаил" – танкер, доставивший на Украину горюче-смазочные материалы.
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Удары по УкраинеКиевская областьРакета "Фламинго"Потери ВСУУкраинаМинистерство обороны РФНовости СВО
 
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