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Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области
Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области
Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли удары беспилотниками по складу для хранения ракет "Фламинго" и топлива для них, а также складам с военным... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T08:24
2026-08-28T08:24
2026-08-28T08:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли удары беспилотниками по складу для хранения ракет "Фламинго" и топлива для них, а также складам с военным имуществом в Одессе. Об этом сообщает Минобороны России. В одесском порту поражены шесть хранилищ с имуществом военного назначения для ВСУ, добавили в ведомстве.Накануне, 27 августа, в течение дня российские военные нанесли удары по предприятию в Киевской области, производящему разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы "Лють" и наземные дистанционно управляемые модули "Хижак". Также под Киевом поражен транспортно-логистический комплекс, а в порту "Измаил" – танкер, доставивший на Украину горюче-смазочные материалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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удары по украине, киевская область, ракета "фламинго", потери всу , украина, министерство обороны рф, новости сво
Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области
В Киевской области поражен склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них
08:24 28.08.2026 (обновлено: 08:30 28.08.2026)