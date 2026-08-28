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Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ
Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опровергла фейк украинских СМИ о якобы ее словах об ударах по... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T15:26
2026-08-28T15:26
маргарита симоньян
фейк
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опровергла фейк украинских СМИ о якобы ее словах об ударах по складам "Озона". Об этом она написала в своем канале в МАКС.Ранее она предложила помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников в Краснодарском крае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенцаМальчик из Каспийска получит премию Кеосаяна за спасение ребенкаСпасла бабушку во время паводка: 13-летней девочке дадут премию Кеосаяна
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маргарита симоньян, фейк, украина, новости
Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ

Маргарита Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ об ударах по складам "Озона"

15:26 28.08.2026
 
© Канал Маргариты Симоньян в МАКСМаргарита Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ
Маргарита Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ
© Канал Маргариты Симоньян в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опровергла фейк украинских СМИ о якобы ее словах об ударах по складам "Озона". Об этом она написала в своем канале в МАКС.

"Украинские СМИ опубликовали дипфейк, где я якобы говорю, что удары хозляцких беспилотников по складам Озона спасают от импульсивных покупок. В следующий раз хотя бы постарайтесь. Этот даже разоблачать неловко", – прокомментировала Симоньян.

Ранее она предложила помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников в Краснодарском крае.
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