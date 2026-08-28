https://crimea.ria.ru/20260828/simonyan-razoblachila-feyk-ukrainskikh-smi-1158896880.html
Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ
Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опровергла фейк украинских СМИ о якобы ее словах об ударах по... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T15:26
2026-08-28T15:26
2026-08-28T15:26
маргарита симоньян
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опровергла фейк украинских СМИ о якобы ее словах об ударах по складам "Озона". Об этом она написала в своем канале в МАКС.Ранее она предложила помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников в Краснодарском крае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенцаМальчик из Каспийска получит премию Кеосаяна за спасение ребенкаСпасла бабушку во время паводка: 13-летней девочке дадут премию Кеосаяна
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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маргарита симоньян, фейк, украина, новости
Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ
Маргарита Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ об ударах по складам "Озона"