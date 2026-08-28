https://crimea.ria.ru/20260828/sila-v-edinstve-kak-volontery-pomogayut-posle-ataki-vsu-na-sevastopol-1158906149.html

Сила в единстве: как волонтеры помогают после атаки ВСУ на Севастополь

Сила в единстве: как волонтеры помогают после атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Сила в единстве: как волонтеры помогают после атаки ВСУ на Севастополь

Последствия атаки вражеских беспилотников на Севастополь помогают ликвидировать волонтеры. Об этой работе рассказал губернатор города Михаил Равожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T19:41

2026-08-28T19:41

2026-08-28T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Последствия атаки вражеских беспилотников на Севастополь помогают ликвидировать волонтеры. Об этой работе рассказал губернатор города Михаил Равожаев.Они работали в двух корпусах детского сада №34, которые также получили повреждения в результате атаки, уточнил губернатор. Добровольцы демонтировали поврежденные стеклопакеты и помогали временно закрывать оконные проемы плотной защитной пленкойКрое того, по его словам, помощь пострадавшим оказывают предприниматели города, в том числе в доставке горячей еды и напитков.В ночь на 28 августа в городе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом в Севастополе, всех жильцов эвакуировали. Разрушения значительные - в пятиэтажке полностью пострадал один подъезд. Ранены четыре человека, в том числе ребенок. Погибших нет. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после удара ВСУ по пятиэтажному домуРоссия сейчас борется за настоящее и будущее страны – ПутинНад Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских БПЛА

https://crimea.ria.ru/20260828/chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-udara-vsu-po-pyatietazhnomu-domu-1158889763.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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