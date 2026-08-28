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Сила в единстве: как волонтеры помогают после атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Сила в единстве: как волонтеры помогают после атаки ВСУ на Севастополь
Сила в единстве: как волонтеры помогают после атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Сила в единстве: как волонтеры помогают после атаки ВСУ на Севастополь
Последствия атаки вражеских беспилотников на Севастополь помогают ликвидировать волонтеры. Об этой работе рассказал губернатор города Михаил Равожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T19:41
2026-08-28T19:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Последствия атаки вражеских беспилотников на Севастополь помогают ликвидировать волонтеры. Об этой работе рассказал губернатор города Михаил Равожаев.Они работали в двух корпусах детского сада №34, которые также получили повреждения в результате атаки, уточнил губернатор. Добровольцы демонтировали поврежденные стеклопакеты и помогали временно закрывать оконные проемы плотной защитной пленкойКрое того, по его словам, помощь пострадавшим оказывают предприниматели города, в том числе в доставке горячей еды и напитков.В ночь на 28 августа в городе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом в Севастополе, всех жильцов эвакуировали. Разрушения значительные - в пятиэтажке полностью пострадал один подъезд. Ранены четыре человека, в том числе ребенок. Погибших нет. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после удара ВСУ по пятиэтажному домуРоссия сейчас борется за настоящее и будущее страны – ПутинНад Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских БПЛА
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, атаки всу, атаки всу на крым, крым, новости крыма
Сила в единстве: как волонтеры помогают после атаки ВСУ на Севастополь

Волонтеры помогали ликвидировать последствия атаки ВСУ на Севастополь – Развожаев

19:41 28.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСПоследствия атаки вражеских беспилотников на улице Героев Подводников
Последствия атаки вражеских беспилотников на улице Героев Подводников
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Последствия атаки вражеских беспилотников на Севастополь помогают ликвидировать волонтеры. Об этой работе рассказал губернатор города Михаил Равожаев.
"Наши волонтеры помогали сегодня ликвидировать последствия атаки вражеских беспилотников на улице Героев Подводников. С самого утра на место происшествия приехали активисты, добровольцы и просто неравнодушные жители", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Они работали в двух корпусах детского сада №34, которые также получили повреждения в результате атаки, уточнил губернатор. Добровольцы демонтировали поврежденные стеклопакеты и помогали временно закрывать оконные проемы плотной защитной пленкой
Крое того, по его словам, помощь пострадавшим оказывают предприниматели города, в том числе в доставке горячей еды и напитков.
"Когда закончится обследование пострадавшего дома, волонтеры помогут жильцам расчистить квартиры. В первую очередь такая помощь, конечно, нужна пожилым людям и тем, кому сложно справиться самим", – подчеркнул Развожаев.
В ночь на 28 августа в городе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом в Севастополе, всех жильцов эвакуировали. Разрушения значительные - в пятиэтажке полностью пострадал один подъезд. Ранены четыре человека, в том числе ребенок. Погибших нет. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
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