https://crimea.ria.ru/20260828/sevastopolets-poluchil-9-let-kolonii-za-ubiystvo-partnera-po-biznesu-1158886345.html

Севастополец получил 9 лет колонии за убийство партнера по бизнесу

Севастополец получил 9 лет колонии за убийство партнера по бизнесу - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Севастополец получил 9 лет колонии за убийство партнера по бизнесу

Находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к девяти годам колонии за убийство, совершенное 17 лет назад. Об этом сообщает главное следственное... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T11:20

2026-08-28T11:20

2026-08-28T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к девяти годам колонии за убийство, совершенное 17 лет назад. Об этом сообщает главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел о в декабре 2009 года. По данным следствия, 39-летний житель Симферополя прибыл на территорию Мекензиевского лесничества в Севастополе для встречи с партнером по бизнесу. Между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник несколько раз выстрелил в жертву из обреза ружья. От полученных ранений пострадавший скончался на месте, а обвиняемый скрылся.Расследование уголовного дела было завершено в апреле 2026 года в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет.Фигуранта объявили в розыск, сейчас он находится на территории другого государства.Балаклавский районный суд Севастополя заочно приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, добавили в прокуратуре региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстрел в голову: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давностиВ Крыму раскрыли убийство 30-летней давностиВ Крыму вынесли приговор иностранцу за убийство 25-летней давности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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