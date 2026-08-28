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Севастополец получил 9 лет колонии за убийство партнера по бизнесу
Севастополец получил 9 лет колонии за убийство партнера по бизнесу - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Севастополец получил 9 лет колонии за убийство партнера по бизнесу
Находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к девяти годам колонии за убийство, совершенное 17 лет назад. Об этом сообщает главное следственное... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к девяти годам колонии за убийство, совершенное 17 лет назад. Об этом сообщает главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел о в декабре 2009 года. По данным следствия, 39-летний житель Симферополя прибыл на территорию Мекензиевского лесничества в Севастополе для встречи с партнером по бизнесу. Между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник несколько раз выстрелил в жертву из обреза ружья. От полученных ранений пострадавший скончался на месте, а обвиняемый скрылся.Расследование уголовного дела было завершено в апреле 2026 года в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет.Фигуранта объявили в розыск, сейчас он находится на территории другого государства.Балаклавский районный суд Севастополя заочно приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, добавили в прокуратуре региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстрел в голову: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давностиВ Крыму раскрыли убийство 30-летней давностиВ Крыму вынесли приговор иностранцу за убийство 25-летней давности
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, убийство, прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя
Севастополец получил 9 лет колонии за убийство партнера по бизнесу
Севастопольца заочно приговорили к 9 годам за убийство партнера по бизнесу в 2009 году
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к девяти годам колонии за убийство, совершенное 17 лет назад. Об этом сообщает главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел о в декабре 2009 года. По данным следствия, 39-летний житель Симферополя прибыл на территорию Мекензиевского лесничества в Севастополе для встречи с партнером по бизнесу. Между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник несколько раз выстрелил в жертву из обреза ружья. От полученных ранений пострадавший скончался на месте, а обвиняемый скрылся.
Расследование уголовного дела было завершено
в апреле 2026 года в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет.
Фигуранта объявили в розыск, сейчас он находится на территории другого государства.
Балаклавский районный суд Севастополя заочно приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, добавили в прокуратуре региона.
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