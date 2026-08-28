Рейтинг@Mail.ru
Севастополец получил 9 лет колонии за убийство партнера по бизнесу - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260828/sevastopolets-poluchil-9-let-kolonii-za-ubiystvo-partnera-po-biznesu-1158886345.html
Севастополец получил 9 лет колонии за убийство партнера по бизнесу
Севастополец получил 9 лет колонии за убийство партнера по бизнесу - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Севастополец получил 9 лет колонии за убийство партнера по бизнесу
Находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к девяти годам колонии за убийство, совершенное 17 лет назад. Об этом сообщает главное следственное... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T11:20
2026-08-28T11:20
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
убийство
прокуратура города севастополя
следком крыма и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139851232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0c8ccef3f9826838ecf78ee3fcad27c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к девяти годам колонии за убийство, совершенное 17 лет назад. Об этом сообщает главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел о в декабре 2009 года. По данным следствия, 39-летний житель Симферополя прибыл на территорию Мекензиевского лесничества в Севастополе для встречи с партнером по бизнесу. Между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник несколько раз выстрелил в жертву из обреза ружья. От полученных ранений пострадавший скончался на месте, а обвиняемый скрылся.Расследование уголовного дела было завершено в апреле 2026 года в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет.Фигуранта объявили в розыск, сейчас он находится на территории другого государства.Балаклавский районный суд Севастополя заочно приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, добавили в прокуратуре региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстрел в голову: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давностиВ Крыму раскрыли убийство 30-летней давностиВ Крыму вынесли приговор иностранцу за убийство 25-летней давности
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139851232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_140da1b6a3efaf52d1ca02e51884a61d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, убийство, прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя
Севастополец получил 9 лет колонии за убийство партнера по бизнесу

Севастопольца заочно приговорили к 9 годам за убийство партнера по бизнесу в 2009 году

11:20 28.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОхотник заряжает ружье
Охотник заряжает ружье - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к девяти годам колонии за убийство, совершенное 17 лет назад. Об этом сообщает главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел о в декабре 2009 года. По данным следствия, 39-летний житель Симферополя прибыл на территорию Мекензиевского лесничества в Севастополе для встречи с партнером по бизнесу. Между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник несколько раз выстрелил в жертву из обреза ружья. От полученных ранений пострадавший скончался на месте, а обвиняемый скрылся.
Расследование уголовного дела было завершено в апреле 2026 года в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет.
Фигуранта объявили в розыск, сейчас он находится на территории другого государства.
Балаклавский районный суд Севастополя заочно приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, добавили в прокуратуре региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выстрел в голову: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давности
В Крыму раскрыли убийство 30-летней давности
В Крыму вынесли приговор иностранцу за убийство 25-летней давности
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяУбийствоПрокуратура города СевастополяСледком Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Что происходит в Севастополе после удара ВСУ по пятиэтажному дому
12:46Переговорный процесс по Украине находится на паузе – Песков
12:37В Крыму ожидается штормовой ветер
12:23ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя
12:06Пожар в горах над Ялтой - действует три очага возгорания
11:56Новости Севастополя: четыре человека пострадали при атаке БПЛА на пятиэтажку
11:47Масштабные отставки во власти Крыма: посты покидают сразу три чиновника
11:20Севастополец получил 9 лет колонии за убийство партнера по бизнесу
11:06Где в Крыму купить бензин в пятницу
10:55В Севастополе арестовали педофила за преступление в отношении двух девочек
10:48Один человек погиб и 27 ранены при атаке БПЛА на Ярославскую область
10:38Прорыв берегов озера: в Непале остановили спасательные работы из-за новой угрозы
10:30Дидуха в каждую хату: праздник урожая у украинцев
10:13Впервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами
10:03Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни
09:52"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов
09:40Россиянам нужно расширить доступ к документальным фильмам об СВО – мнение
09:32Над Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских БПЛА
09:21На Крымском мосту очередь выросла более чем в два раза за час
09:15Роспотребнадзор оценил чистоту морской воды и пляжей в Крыму
Лента новостейМолния