https://crimea.ria.ru/20260828/rostekh-predstavil-umnyy-radar-dlya-poiska-dronov-1158883690.html

"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов

"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов - РИА Новости Крым, 28.08.2026

"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов

В России запустят производство "умных" радаров для выявления атак беспилотников. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех". РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T09:52

2026-08-28T09:52

2026-08-28T09:52

ростех

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В России запустят производство "умных" радаров для выявления атак беспилотников. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".По данным компании, в ключевых особенностях системы 2D-фазированная антенная решетка X-диапазона, которая засекает низколетящие и малозаметные цели размером с небольшую птицу. Радар одновременно отслеживает до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели с помощью ИИ. В скоростном режиме станция ведет выбранную цель и дрон-перехватчик, работающий по ней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250 беспилотников пытались атаковать Москву и областьОдин человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую областьАтака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, новости, беспилотник (бпла, дрон), новости сво