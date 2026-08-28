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"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов
"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов - РИА Новости Крым, 28.08.2026
"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов
В России запустят производство "умных" радаров для выявления атак беспилотников. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех". РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T09:52
2026-08-28T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В России запустят производство "умных" радаров для выявления атак беспилотников. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".По данным компании, в ключевых особенностях системы 2D-фазированная антенная решетка X-диапазона, которая засекает низколетящие и малозаметные цели размером с небольшую птицу. Радар одновременно отслеживает до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели с помощью ИИ. В скоростном режиме станция ведет выбранную цель и дрон-перехватчик, работающий по ней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250 беспилотников пытались атаковать Москву и областьОдин человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую областьАтака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения
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ростех, новости, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов

Госкорпорация "Ростех" представила "умные" радары для выявления атак беспилотников

09:52 28.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Орлан-10" группировки "Центр"
Боевая работа расчета БПЛА Орлан-10 группировки Центр - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В России запустят производство "умных" радаров для выявления атак беспилотников. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".
"Наш холдинг Росэл создал радиолокационную станцию "СОКОЛ-08" с алгоритмами машинного обучения. Мобильный комплекс способен выявлять малые БПЛА и рои дронов", – говорится в сообщении.
По данным компании, в ключевых особенностях системы 2D-фазированная антенная решетка X-диапазона, которая засекает низколетящие и малозаметные цели размером с небольшую птицу. Радар одновременно отслеживает до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели с помощью ИИ. В скоростном режиме станция ведет выбранную цель и дрон-перехватчик, работающий по ней.
"Встроенные спутниковая навигация и инклинометр позволяют локатору самостоятельно определять координаты и компенсировать наклон местности. Комплекс работает при температурах от -40 до +60 градусов", – сообщили в "Ростехе".
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