https://crimea.ria.ru/20260828/rossiyskiy-tor-pryamym-popadaniem-unichtozhil-dron-vsu-pod-orekhovym-1158892693.html

Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым

Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки "Днепр" прямым попаданием уничтожил ударный беспилотник ВСУ на Ореховском направлении в... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T17:27

2026-08-28T17:27

2026-08-28T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки "Днепр" прямым попаданием уничтожил ударный беспилотник ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.Расчеты ЗРК группировки войск "Днепр" ежедневно обнаруживают, сопровождают и уничтожают вражеские беспилотники – как разведывательные, так и ударные. На Ореховском направлении в Запорожской области российские бойцы несут круглосуточное боевое дежурство, утонили в ведомстве.Ранее операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ на острове Карантинный в Херсоне и скорректировали по ним удары авиации. Также бойцы "Днепра" уничтожили наземные роботизированные платформы, которые подвозят боеприпасы и продовольствие на вражеские позиции в Орехове Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Украине нанесли 12 групповых ударов за неделюАрмия России занимает выгодные рубежи: что изменилось в зоне СВО за суткиБойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, видео, видео