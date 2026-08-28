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Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым
Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки "Днепр" прямым попаданием уничтожил ударный беспилотник ВСУ на Ореховском направлении в... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T17:27
2026-08-28T17:27
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки "Днепр" прямым попаданием уничтожил ударный беспилотник ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.Расчеты ЗРК группировки войск "Днепр" ежедневно обнаруживают, сопровождают и уничтожают вражеские беспилотники – как разведывательные, так и ударные. На Ореховском направлении в Запорожской области российские бойцы несут круглосуточное боевое дежурство, утонили в ведомстве.Ранее операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ на острове Карантинный в Херсоне и скорректировали по ним удары авиации. Также бойцы "Днепра" уничтожили наземные роботизированные платформы, которые подвозят боеприпасы и продовольствие на вражеские позиции в Орехове Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Украине нанесли 12 групповых ударов за неделюАрмия России занимает выгодные рубежи: что изменилось в зоне СВО за суткиБойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, видео, видео
Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым

Бойцы "Днепра" прямым попаданием уничтожили ударный дрон ВСУ на Ореховском направлении

17:27 28.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки "Днепр" прямым попаданием уничтожил ударный беспилотник ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"При несении службы по охране воздушного пространства расчетом ЗРК "Тор-М2" была обнаружена и взята на сопровождение аэродинамическая цель. <…> Расчет, действуя четко и слаженно, выполнил пуск зенитных управляемых ракет. В результате, ударный беспилотник противника был уничтожен прямым попаданием", - говорится в сообщении.

Расчеты ЗРК группировки войск "Днепр" ежедневно обнаруживают, сопровождают и уничтожают вражеские беспилотники – как разведывательные, так и ударные. На Ореховском направлении в Запорожской области российские бойцы несут круглосуточное боевое дежурство, утонили в ведомстве.
Ранее операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ на острове Карантинный в Херсоне и скорректировали по ним удары авиации. Также бойцы "Днепра" уничтожили наземные роботизированные платформы, которые подвозят боеприпасы и продовольствие на вражеские позиции в Орехове Запорожской области.
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