https://crimea.ria.ru/20260828/rossiyskiy-tor-pryamym-popadaniem-unichtozhil-dron-vsu-pod-orekhovym-1158892693.html
Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым
Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки "Днепр" прямым попаданием уничтожил ударный беспилотник ВСУ на Ореховском направлении в... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T17:27
2026-08-28T17:27
2026-08-28T17:27
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1c/1158892820_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c1b02545a46ed83221cf04c80c11fdb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки "Днепр" прямым попаданием уничтожил ударный беспилотник ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.Расчеты ЗРК группировки войск "Днепр" ежедневно обнаруживают, сопровождают и уничтожают вражеские беспилотники – как разведывательные, так и ударные. На Ореховском направлении в Запорожской области российские бойцы несут круглосуточное боевое дежурство, утонили в ведомстве.Ранее операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ на острове Карантинный в Херсоне и скорректировали по ним удары авиации. Также бойцы "Днепра" уничтожили наземные роботизированные платформы, которые подвозят боеприпасы и продовольствие на вражеские позиции в Орехове Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Украине нанесли 12 групповых ударов за неделюАрмия России занимает выгодные рубежи: что изменилось в зоне СВО за суткиБойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1c/1158892820_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a47fbc6cc612f39dd50ac7e1174fc199.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, видео, видео
Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым
Бойцы "Днепра" прямым попаданием уничтожили ударный дрон ВСУ на Ореховском направлении