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Российские военные уничтожили почти 10 тысяч боевиков ВСУ
Российские военные уничтожили почти 10 тысяч боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Российские военные уничтожили почти 10 тысяч боевиков ВСУ
За неделю российские военные уничтожили 9610 украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T13:56
2026-08-28T13:56
2026-08-28T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. За неделю российские военные уничтожили 9610 украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В частности, подразделений группировки войск "Север" ликвидировано более 1550 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, 4 орудия полевой артиллерии, 5 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили свыше 1510 военнослужащих ВСУ, 12 боевых бронированных машин, 136 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.В зоне ответственности подразделений "Южной" группировки войск противник потеряли более 1490 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 180 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, а в зоне ответственности подразделений группировки войск "Центр" - свыше 2540 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 50 автомобилей, 8 орудий полевой артиллерии, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" ликвидировали более 2260 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин и 37 автомобилей, а подразделения группировки войск "Днепр" - свыше 260 военнослужащих, 118 автомобилей, 3 безэкипажных катера, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Ранее сообщалось, что 80 авиабомб и почти 6 тысяч беспилотников сбили над регионами России за неделю. Над Крымом и другими регионами России за ночь уничтожены 512 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: четыре человека пострадали при атаке БПЛА на пятиэтажку Один человек погиб и 27 ранены при атаке БПЛА на Ярославскую область"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов
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новости, новости сво, ветераны сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, украина, инфографика
Российские военные уничтожили почти 10 тысяч боевиков ВСУ
За неделю российские военные уничтожили почти 10 тысяч украинских боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. За неделю российские военные уничтожили 9610 украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В частности, подразделений группировки войск "Север" ликвидировано более 1550 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, 4 орудия полевой артиллерии, 5 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили свыше 1510 военнослужащих ВСУ, 12 боевых бронированных машин, 136 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.
В зоне ответственности подразделений "Южной" группировки войск противник потеряли более 1490 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 180 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, а в зоне ответственности подразделений группировки войск "Центр" - свыше 2540 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 50 автомобилей, 8 орудий полевой артиллерии, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" ликвидировали более 2260 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин и 37 автомобилей, а подразделения группировки войск "Днепр" - свыше 260 военнослужащих, 118 автомобилей, 3 безэкипажных катера, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Ранее сообщалось, что 80 авиабомб и почти 6 тысяч беспилотников сбили над регионами России
за неделю. Над Крымом и другими регионами России за ночь уничтожены
512 украинских беспилотников.
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