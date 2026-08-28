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Российские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Российские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу Днепра
Российские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Российские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты БпЛА группировки "Днепр" сорвали ночные атаки ВСУ на правобережье Херсонской области. Точечными ударами уничтожены тяжелые украинские гексакоптеры и... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T18:47
2026-08-28T18:47
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Расчеты БпЛА группировки "Днепр" сорвали ночные атаки ВСУ на правобережье Херсонской области. Точечными ударами уничтожены тяжелые украинские гексакоптеры и пункт управления беспилотниками ВСУ. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ."&lt;…&gt; На правобережной части Херсонской области &lt;…&gt; в результате точечных ударов уничтожены тяжелые гексакоптеры противника и пункт управления беспилотниками противника. &lt;…&gt; Это сорвало подготовку вражеских атак на левобережные позиции российских войск и лишило противника возможности ведения скрытого минирования местности", - говорится в сообщении.Российские разведчики из подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" работают круглосуточно. На этот раз бойцы вскрыли позиции тяжелых гексакоптеров, которую ВСУ задействовали для минирования дорог и сброса крупнокалиберных боеприпасов ночью, пояснили в ведомстве.Все выявленные цели уничтожаются в кратчайшие сроки, заверили в Минобороны.Ранее операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ на острове Карантинный в Херсоне и скорректировали по ним удары авиации. Также бойцы "Днепра" уничтожили наземные роботизированные платформы, которые подвозят боеприпасы и продовольствие на вражеские позиции в Орехове Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Украине нанесли 12 групповых ударов за неделюАрмия России занимает выгодные рубежи: что изменилось в зоне СВО за суткиУкраинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю
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4.7
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новости сво, видео, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), украина, видео, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Российские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу Днепра

ВС РФ уничтожили тяжелые гексакоптеры и пункт управления дронами ВСУ на Херсонщине

18:47 28.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Расчеты БпЛА группировки "Днепр" сорвали ночные атаки ВСУ на правобережье Херсонской области. Точечными ударами уничтожены тяжелые украинские гексакоптеры и пункт управления беспилотниками ВСУ. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
"<…> На правобережной части Херсонской области <…> в результате точечных ударов уничтожены тяжелые гексакоптеры противника и пункт управления беспилотниками противника. <…> Это сорвало подготовку вражеских атак на левобережные позиции российских войск и лишило противника возможности ведения скрытого минирования местности", - говорится в сообщении.
Российские разведчики из подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" работают круглосуточно. На этот раз бойцы вскрыли позиции тяжелых гексакоптеров, которую ВСУ задействовали для минирования дорог и сброса крупнокалиберных боеприпасов ночью, пояснили в ведомстве.
Все выявленные цели уничтожаются в кратчайшие сроки, заверили в Минобороны.
Ранее операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ на острове Карантинный в Херсоне и скорректировали по ним удары авиации. Также бойцы "Днепра" уничтожили наземные роботизированные платформы, которые подвозят боеприпасы и продовольствие на вражеские позиции в Орехове Запорожской области.
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