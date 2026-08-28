https://crimea.ria.ru/20260828/rossiyskie-dronovody-sorvali-nochnye-ataki-vsu-na-pravom-beregu-dnepra-1158893124.html

Российские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу Днепра

Российские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Российские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты БпЛА группировки "Днепр" сорвали ночные атаки ВСУ на правобережье Херсонской области. Точечными ударами уничтожены тяжелые украинские гексакоптеры и... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T18:47

2026-08-28T18:47

2026-08-28T18:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Расчеты БпЛА группировки "Днепр" сорвали ночные атаки ВСУ на правобережье Херсонской области. Точечными ударами уничтожены тяжелые украинские гексакоптеры и пункт управления беспилотниками ВСУ. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ."<…> На правобережной части Херсонской области <…> в результате точечных ударов уничтожены тяжелые гексакоптеры противника и пункт управления беспилотниками противника. <…> Это сорвало подготовку вражеских атак на левобережные позиции российских войск и лишило противника возможности ведения скрытого минирования местности", - говорится в сообщении.Российские разведчики из подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" работают круглосуточно. На этот раз бойцы вскрыли позиции тяжелых гексакоптеров, которую ВСУ задействовали для минирования дорог и сброса крупнокалиберных боеприпасов ночью, пояснили в ведомстве.Все выявленные цели уничтожаются в кратчайшие сроки, заверили в Минобороны.Ранее операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ на острове Карантинный в Херсоне и скорректировали по ним удары авиации. Также бойцы "Днепра" уничтожили наземные роботизированные платформы, которые подвозят боеприпасы и продовольствие на вражеские позиции в Орехове Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Украине нанесли 12 групповых ударов за неделюАрмия России занимает выгодные рубежи: что изменилось в зоне СВО за суткиУкраинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю

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