https://crimea.ria.ru/20260828/rossiyanam-nuzhno-rasshirit-dostup-k-dokumentalnym-filmam-ob-svo--mnenie-1158865713.html

Россиянам нужно расширить доступ к документальным фильмам об СВО – мнение

Россиянам нужно расширить доступ к документальным фильмам об СВО – мнение - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Россиянам нужно расширить доступ к документальным фильмам об СВО – мнение

У российского зрителя есть большой запрос на документальные фильмы, помогающие осмыслить реальность, в том числе события, связанные с СВО. Но чтобы такое кино... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T09:40

2026-08-28T09:40

2026-08-28T09:40

мнения

кино

общество

культура

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147256728_0:99:3290:1950_1920x0_80_0_0_a3822d48d17361f7322aa24e1c8176bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. У российского зрителя есть большой запрос на документальные фильмы, помогающие осмыслить реальность, в том числе события, связанные с СВО. Но чтобы такое кино могли посмотреть как можно больше людей в России, необходимо комплексно решать вопрос продвижения таких картин на различных платформах офлайн и онлайн. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный кинодокументалист, журналист, продюсер Андрей Ященко.По словам Ященко, отечественная киноиндустрия в последние годы претерпевает существенные изменения и фильмов становится заметно больше.Только в отличие от сказок и прочего развлекательного кино, частные прокатчики не будут брать документальные фильмы, считает Ященко. При этом сами кинопрокаты существуют в ограниченном объеме, добавил он.На стриминговых платформах с приемом документалистики дела обстоят немногим лучше, но этого все равно недостаточно для продвижения: платформы могут согласиться взять или не согласиться в зависимости от своей политики, сказал спикер."До сих пор очень аккуратно стриминговые платформы к этому относятся, исходя из того, что основная цель человека, который приходит на стриминг, – разгрузиться после тяжелого дня, а не смотреть тяжелое кино, которое заставит еще больше задумываться обо всем", – пояснил кинодокументалист.Ситуация постепенно меняется, и документальное кино получает распространение в том числе на стриминговых платформах. Но процесс это небыстрый, так что сейчас документальное кино для широкого зрителя доступно только по телевидению, хотя популярность фильмов о специальной военной операции на стримингах говорит о том, что у людей есть на это большой запрос, рассказал Ященко.А значит, важным вопросом является поддержка в государстве не только финансирования, но и продвижения таких фильмов, считает он.Именно систему, потому что подростки, например, документальный фильм о себе по телевизору не посмотрят, заметил он.Однако первая серия документального фильма "Предательство", повествующего о вербовке иностранными агентами россиян, прежде всего молодежи, вызвала большой резонанс, а все потому, что его показали в школах, подчеркнул Ященко."Я когда только начал над этим фильмом работать, не понимал масштаба проблемы. Мы снимали семьи, и это бывала отличная семья, мама и папа, хорошо зарабатывают, любят своего ребенка. А он пошел и снял военный объект. И это может коснуться абсолютно каждого. То есть их (подростков – ред.) нужно как-то целенаправленно вести, сажать и показывать", – сказал спикер.Неоднократно обсуждался и такой вопрос, запуск блока отрывков из документальных работ перед показами игровых фильмов на площадках и прочие способы продвижения, но все это точечно, недостаточно, и пока, по его словам, универсального ответа на вопрос, как системно продвигать фильмы, которые могут и хотят смотреть люди в разных форматах и на разных площадках, нет. "То есть это очень сложный вопрос, и, наверное, решение должно быть комплексное", – подытожил гость эфира.Худрук Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков во время встречи с журналистами в Севастополе выразил мнение, что сейчас – время документалистики и военкоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время эволюции духа: участники фестиваля "Святой Владимир" о миссии киноРоссийская жемчужина: что Говорухин говорил о Крыме – памяти режиссераФильм "Чебурашка 2" посмотрели в кино 9 миллионов зрителей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, кино, общество, культура