https://crimea.ria.ru/20260828/rossiya-seychas-boretsya-za-nastoyaschee-i-buduschee-strany--putin-1158902589.html
Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – Путин
Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – Путин - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – Путин
Россия борется за настоящее и будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая форуме "Сильные идеи для нового времени". РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T17:55
2026-08-28T17:55
2026-08-28T17:55
россия
владимир путин (политик)
новости
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156527265_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_743157662acef8fd792e5b6283dd390a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Россия борется за настоящее и будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая форуме "Сильные идеи для нового времени".Путин подчеркнул важность вклада в приближение победы каждого россиянина: волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и предпринимателей.Он также подчеркнул, что чаяния и устремления россиян должны быть в центре всех решений властей.Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От скорости внедрения инноваций зависит суверенитет России – ПутинРоссия не может существовать без суверенитета – Путин Когда закончится СВО – заявление Медведева
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156527265_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_754f77c6c1ddcc2a9f604db8f7bf411b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин (политик), новости, политика
Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – Путин
Россия ведет борьбу в интересах укрепления суверенитета страны – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Россия борется за настоящее и будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая форуме "Сильные идеи для нового времени".
"В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущем", – сказал президент.
Путин подчеркнул важность вклада в приближение победы каждого россиянина: волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и предпринимателей.
Он также подчеркнул, что чаяния и устремления россиян должны быть в центре всех решений властей.
"Именно человек, российские семьи, их чаяния и устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов, решений", – заявил Путин на форуме.
Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: