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Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – Путин - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – Путин
Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – Путин - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – Путин
Россия борется за настоящее и будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая форуме "Сильные идеи для нового времени". РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T17:55
2026-08-28T17:55
россия
владимир путин (политик)
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Россия борется за настоящее и будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая форуме "Сильные идеи для нового времени".Путин подчеркнул важность вклада в приближение победы каждого россиянина: волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и предпринимателей.Он также подчеркнул, что чаяния и устремления россиян должны быть в центре всех решений властей.Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От скорости внедрения инноваций зависит суверенитет России – ПутинРоссия не может существовать без суверенитета – Путин Когда закончится СВО – заявление Медведева
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россия, владимир путин (политик), новости, политика
Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – Путин

Россия ведет борьбу в интересах укрепления суверенитета страны – Путин

17:55 28.08.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Россия борется за настоящее и будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая форуме "Сильные идеи для нового времени".
"В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущем", – сказал президент.
Путин подчеркнул важность вклада в приближение победы каждого россиянина: волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и предпринимателей.
Он также подчеркнул, что чаяния и устремления россиян должны быть в центре всех решений властей.
"Именно человек, российские семьи, их чаяния и устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов, решений", – заявил Путин на форуме.
Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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