https://crimea.ria.ru/20260828/rossiya-seychas-boretsya-za-nastoyaschee-i-buduschee-strany--putin-1158902589.html

Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – Путин

Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – Путин - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – Путин

Россия борется за настоящее и будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая форуме "Сильные идеи для нового времени". РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T17:55

2026-08-28T17:55

2026-08-28T17:55

россия

владимир путин (политик)

новости

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Россия борется за настоящее и будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая форуме "Сильные идеи для нового времени".Путин подчеркнул важность вклада в приближение победы каждого россиянина: волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и предпринимателей.Он также подчеркнул, что чаяния и устремления россиян должны быть в центре всех решений властей.Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От скорости внедрения инноваций зависит суверенитет России – ПутинРоссия не может существовать без суверенитета – Путин Когда закончится СВО – заявление Медведева

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), новости, политика