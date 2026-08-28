https://crimea.ria.ru/20260828/rossiya-dolzhna-polzovatsya-otechestvennymi-tekhnologiyami--putin-1158903402.html
Россия должна пользоваться отечественными технологиями – Путин
Россия должна пользоваться отечественными технологиями – Путин - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Россия должна пользоваться отечественными технологиями – Путин
Россия должна пользоваться отечественными технологическими решениями, которые необходимо развивать с учетом военного опыта и находить долгосрочный спрос на... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T18:11
2026-08-28T18:11
2026-08-28T18:11
владимир путин (политик)
россия
новости
наука и технологии
нижний новгород
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/15/1158687341_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_0c3c5c55e555c3f7bda982309da05460.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Россия должна пользоваться отечественными технологическими решениями, которые необходимо развивать с учетом военного опыта и находить долгосрочный спрос на внутреннем рынке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая форуме "Сильные идеи для нового времени".По его мнению, при развитии военных, гражданских и смежных технологий важно учитывать боевой опыт солдат и офицеров ВС РФ, формировать для фронтовиков возможные направления для трудоустройства в будущем и самореализации в мирной жизни.Президент также отметил идеи и проекты Агентства стратегических инициатив, которые позволяют формировать новые точки роста для регионов, и ключевую роль АСИ в проведении форума "Сильные идеи для нового времени".Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – ПутинОт скорости внедрения инноваций зависит суверенитет России – ПутинПутин поручил подстегнуть разработку технологий будущего
россия
нижний новгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/15/1158687341_142:0:1689:1160_1920x0_80_0_0_0bef943c9c4787b649d56fe9c771e370.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, новости, наука и технологии, нижний новгород
Россия должна пользоваться отечественными технологиями – Путин
В РФ должен быть сформирован долгосрочный спрос на отечественную продукцию – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Россия должна пользоваться отечественными технологическими решениями, которые необходимо развивать с учетом военного опыта и находить долгосрочный спрос на внутреннем рынке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая форуме "Сильные идеи для нового времени".
"Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России. Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций", – сказал Путин.
По его мнению, при развитии военных, гражданских и смежных технологий важно учитывать боевой опыт солдат и офицеров ВС РФ, формировать для фронтовиков возможные направления для трудоустройства в будущем и самореализации в мирной жизни.
Президент также отметил идеи и проекты Агентства стратегических инициатив, которые позволяют формировать новые точки роста для регионов, и ключевую роль АСИ в проведении форума "Сильные идеи для нового времени".
Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: