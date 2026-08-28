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Россия должна пользоваться отечественными технологиями – Путин - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Россия должна пользоваться отечественными технологиями – Путин
Россия должна пользоваться отечественными технологиями – Путин - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Россия должна пользоваться отечественными технологиями – Путин
Россия должна пользоваться отечественными технологическими решениями, которые необходимо развивать с учетом военного опыта и находить долгосрочный спрос на... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T18:11
2026-08-28T18:11
владимир путин (политик)
россия
новости
наука и технологии
нижний новгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Россия должна пользоваться отечественными технологическими решениями, которые необходимо развивать с учетом военного опыта и находить долгосрочный спрос на внутреннем рынке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая форуме "Сильные идеи для нового времени".По его мнению, при развитии военных, гражданских и смежных технологий важно учитывать боевой опыт солдат и офицеров ВС РФ, формировать для фронтовиков возможные направления для трудоустройства в будущем и самореализации в мирной жизни.Президент также отметил идеи и проекты Агентства стратегических инициатив, которые позволяют формировать новые точки роста для регионов, и ключевую роль АСИ в проведении форума "Сильные идеи для нового времени".Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – ПутинОт скорости внедрения инноваций зависит суверенитет России – ПутинПутин поручил подстегнуть разработку технологий будущего
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владимир путин (политик), россия, новости, наука и технологии, нижний новгород
Россия должна пользоваться отечественными технологиями – Путин

В РФ должен быть сформирован долгосрочный спрос на отечественную продукцию – Путин

18:11 28.08.2026
 
© Пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Россия должна пользоваться отечественными технологическими решениями, которые необходимо развивать с учетом военного опыта и находить долгосрочный спрос на внутреннем рынке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая форуме "Сильные идеи для нового времени".
"Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России. Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций", – сказал Путин.
По его мнению, при развитии военных, гражданских и смежных технологий важно учитывать боевой опыт солдат и офицеров ВС РФ, формировать для фронтовиков возможные направления для трудоустройства в будущем и самореализации в мирной жизни.
Президент также отметил идеи и проекты Агентства стратегических инициатив, которые позволяют формировать новые точки роста для регионов, и ключевую роль АСИ в проведении форума "Сильные идеи для нового времени".
Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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Владимир Путин (политик)РоссияНовостиНаука и технологииНижний Новгород
 
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