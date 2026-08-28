https://crimea.ria.ru/20260828/rossiya-dolzhna-polzovatsya-otechestvennymi-tekhnologiyami--putin-1158903402.html

Россия должна пользоваться отечественными технологиями – Путин

Россия должна пользоваться отечественными технологиями – Путин - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Россия должна пользоваться отечественными технологиями – Путин

Россия должна пользоваться отечественными технологическими решениями, которые необходимо развивать с учетом военного опыта и находить долгосрочный спрос на... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T18:11

2026-08-28T18:11

2026-08-28T18:11

владимир путин (политик)

россия

новости

наука и технологии

нижний новгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Россия должна пользоваться отечественными технологическими решениями, которые необходимо развивать с учетом военного опыта и находить долгосрочный спрос на внутреннем рынке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая форуме "Сильные идеи для нового времени".По его мнению, при развитии военных, гражданских и смежных технологий важно учитывать боевой опыт солдат и офицеров ВС РФ, формировать для фронтовиков возможные направления для трудоустройства в будущем и самореализации в мирной жизни.Президент также отметил идеи и проекты Агентства стратегических инициатив, которые позволяют формировать новые точки роста для регионов, и ключевую роль АСИ в проведении форума "Сильные идеи для нового времени".Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны – ПутинОт скорости внедрения инноваций зависит суверенитет России – ПутинПутин поручил подстегнуть разработку технологий будущего

россия

нижний новгород

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, наука и технологии, нижний новгород