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Роспотребнадзор оценил чистоту морской воды и пляжей в Крыму
Роспотребнадзор оценил чистоту морской воды и пляжей в Крыму - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Роспотребнадзор оценил чистоту морской воды и пляжей в Крыму
В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,5%. Об этом сообщает Межрегиональное... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,5%. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Как уточнили в ведомстве, для исследования качества воды по данным трем показателям было взято суммарно почти 9000 проб.При мониторинге состояния почвы в зонах рекреации исследовано 920 проб. По результатам исследований две пробы почвы не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма и Кубани не зафиксировано новых выбросов нефтепродуктовУченые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и АнапыФакторы риска: главные причины кишечных отравлений летом
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крым, новости крыма, роспотребнадзор, черное море, азовское море
Роспотребнадзор оценил чистоту морской воды и пляжей в Крыму
В Крыму нашли незначительные несоответствия нормам в пробах воды и почвы на побережье