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Роспотребнадзор оценил чистоту морской воды и пляжей в Крыму

Роспотребнадзор оценил чистоту морской воды и пляжей в Крыму - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Роспотребнадзор оценил чистоту морской воды и пляжей в Крыму

В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,5%. Об этом сообщает Межрегиональное... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T09:15

2026-08-28T09:15

2026-08-28T09:15

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,5%. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Как уточнили в ведомстве, для исследования качества воды по данным трем показателям было взято суммарно почти 9000 проб.При мониторинге состояния почвы в зонах рекреации исследовано 920 проб. По результатам исследований две пробы почвы не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма и Кубани не зафиксировано новых выбросов нефтепродуктовУченые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и АнапыФакторы риска: главные причины кишечных отравлений летом

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черное море

азовское море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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