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Путин примет участие в саммите ШОС – что запланировано

Путин примет участие в саммите ШОС – что запланировано - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Путин примет участие в саммите ШОС – что запланировано

Президент России Владимир Путин 31 августа-1 сентября посетит Бишкек, где поучаствует в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщил помощник... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T20:13

2026-08-28T20:13

2026-08-28T20:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 31 августа-1 сентября посетит Бишкек, где поучаствует в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в состав российской делегации войдут глава МИД Лавров, зампред правительства Оверчук и замглавы администрации президента Орешкин.Российский лидер на полях саммита проведет девять двусторонних встреч, проинформировал помощник президента. В частности, он встретится с главами Ирана, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Турции, а также с премьерами Армении и Индии.На встрече с премьером Арменни Николом Пашиняном планируется обсудить двусторонние отношения с учетом стремления Еревана присоединиться к ЕС, а также ситуацию с массовыми арестами лидеров оппозиции в Армении.В предстоящем саммите по приглашению киргизских организаторов, кроме лидеров всех государств-членов, также примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Того, Турции, добавил Ушаков. Кроме того, будет присутствовать ряд руководителей международных организаций, в том числе ООН, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. После саммита ШОС российский лидер отправится во Владивосток на Восточный экономический форум.Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке пройдет с 31 августа по 1 сентября. Мероприятие пройдет в рамках председательства Киргизии в ШОС. На 2026-2027 годы Председательство в организации перейдет Пакистану. Как указал Ушаков, Россия примет председательство в организации в 2027-2028 годах.Шанхайская организация сотрудничества объединяет 10 государств-членов – Россию, Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Также два государства - Афганистан и Монголия - входят в качестве наблюдателя, напомнил Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомная энергетика и удобрения: о чем говорил Путин с главой МИД ИндииРоссия видит попытки ослабить ШОС – Лавров Конец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше

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новости, владимир путин (политик), шос, россия, в мире