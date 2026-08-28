https://crimea.ria.ru/20260828/putin-primet-uchastie-v-sammite-shos--chto-zaplanirovano-1158906958.html
Путин примет участие в саммите ШОС – что запланировано
Путин примет участие в саммите ШОС – что запланировано - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Путин примет участие в саммите ШОС – что запланировано
Президент России Владимир Путин 31 августа-1 сентября посетит Бишкек, где поучаствует в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщил помощник... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T20:13
2026-08-28T20:13
2026-08-28T20:17
новости
владимир путин (политик)
шос
россия
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0a/1158380876_0:0:2432:1368_1920x0_80_0_0_d1a30ac2ae324cf904e1d86e61c779be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 31 августа-1 сентября посетит Бишкек, где поучаствует в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в состав российской делегации войдут глава МИД Лавров, зампред правительства Оверчук и замглавы администрации президента Орешкин.Российский лидер на полях саммита проведет девять двусторонних встреч, проинформировал помощник президента. В частности, он встретится с главами Ирана, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Турции, а также с премьерами Армении и Индии.На встрече с премьером Арменни Николом Пашиняном планируется обсудить двусторонние отношения с учетом стремления Еревана присоединиться к ЕС, а также ситуацию с массовыми арестами лидеров оппозиции в Армении.В предстоящем саммите по приглашению киргизских организаторов, кроме лидеров всех государств-членов, также примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Того, Турции, добавил Ушаков. Кроме того, будет присутствовать ряд руководителей международных организаций, в том числе ООН, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. После саммита ШОС российский лидер отправится во Владивосток на Восточный экономический форум.Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке пройдет с 31 августа по 1 сентября. Мероприятие пройдет в рамках председательства Киргизии в ШОС. На 2026-2027 годы Председательство в организации перейдет Пакистану. Как указал Ушаков, Россия примет председательство в организации в 2027-2028 годах.Шанхайская организация сотрудничества объединяет 10 государств-членов – Россию, Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Также два государства - Афганистан и Монголия - входят в качестве наблюдателя, напомнил Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомная энергетика и удобрения: о чем говорил Путин с главой МИД ИндииРоссия видит попытки ослабить ШОС – Лавров Конец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0a/1158380876_139:0:2344:1654_1920x0_80_0_0_a7c9ffa64a252275243a6c80ac1561a9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, владимир путин (политик), шос, россия, в мире
Путин примет участие в саммите ШОС – что запланировано
Путин на полях саммита ШОС проведет девять двусторонних встреч – Ушаков
20:13 28.08.2026 (обновлено: 20:17 28.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 31 августа-1 сентября посетит Бишкек, где поучаствует в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в состав российской делегации войдут глава МИД Лавров, зампред правительства Оверчук и замглавы администрации президента Орешкин.
"На этом заседании будут подведены итоги организации к моменту первого юбилея. Будут рассмотрены, естественно, вопросы дальнейшего укрепления объединения и поддержания сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, гуманитарных связей", – цитирует Ушакова РИА Новости.
Российский лидер на полях саммита проведет девять двусторонних встреч, проинформировал помощник президента. В частности, он встретится с главами Ирана, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Турции, а также с премьерами Армении и Индии.
На встрече с премьером Арменни Николом Пашиняном планируется обсудить двусторонние отношения с учетом стремления Еревана присоединиться к ЕС, а также ситуацию с массовыми арестами лидеров оппозиции в Армении.
В предстоящем саммите по приглашению киргизских организаторов, кроме лидеров всех государств-членов, также примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Того, Турции, добавил Ушаков. Кроме того, будет присутствовать ряд руководителей международных организаций, в том числе ООН, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. После саммита ШОС российский лидер отправится во Владивосток на Восточный экономический форум.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке пройдет с 31 августа по 1 сентября. Мероприятие пройдет в рамках председательства Киргизии в ШОС. На 2026-2027 годы Председательство в организации перейдет Пакистану. Как указал Ушаков, Россия примет председательство в организации в 2027-2028 годах.
Шанхайская организация сотрудничества объединяет 10 государств-членов – Россию, Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Также два государства - Афганистан и Монголия - входят в качестве наблюдателя, напомнил Ушаков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: