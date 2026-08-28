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Прорыв берегов озера: в Непале остановили спасательные работы из-за новой угрозы - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Прорыв берегов озера: в Непале остановили спасательные работы из-за новой угрозы
Прорыв берегов озера: в Непале остановили спасательные работы из-за новой угрозы - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Прорыв берегов озера: в Непале остановили спасательные работы из-за новой угрозы
В Непале у озера, появившегося после оползня, прорвало берега. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T10:38
2026-08-28T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Непале у озера, появившегося после оползня, прорвало берега. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.Мощный поток воды в горном Непале обрушился в реку Бхоте-Коши в среду, 26 августа. Причинами называют землетрясение и последовавший за ним оползень. Управление Непала по туризму сообщило, что, по состоянию на 27 августа пропавшими без вести считаются восемь российских граждан, двое были спасены. В день бедствия в управлении страны по туризму сообщали, что без вести пропали около 400 туристов.Уточняется, что операцию с участием вертолетов в районе Расува временно прекратили из-за повышения уровня воды, местные жители спешат подняться на холм. В месте слияния двух рек образовалось плотинное озеро, в котором находится не менее 2,5 миллиона кубометров воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Непале уже 469 погибших при наводненииПрезидент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в НепалеСтрашные цифры: число погибших из-за наводнения в Непале удвоилось
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в мире, непал, новости, наводнение, происшествия
Прорыв берегов озера: в Непале остановили спасательные работы из-за новой угрозы

В Непале приостановили спасательные работы из-за прорыва берегов озера

10:38 28.08.2026
 
© Скриншот с видео очевидцаНаводнение в Непале
Наводнение в Непале
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Непале у озера, появившегося после оползня, прорвало берега. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Мощный поток воды в горном Непале обрушился в реку Бхоте-Коши в среду, 26 августа. Причинами называют землетрясение и последовавший за ним оползень. Управление Непала по туризму сообщило, что, по состоянию на 27 августа пропавшими без вести считаются восемь российских граждан, двое были спасены. В день бедствия в управлении страны по туризму сообщали, что без вести пропали около 400 туристов.
"Это поставило под угрозу районы, пострадавшие от наводнения два дня назад, и вынудило приостановить спасательные работы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что операцию с участием вертолетов в районе Расува временно прекратили из-за повышения уровня воды, местные жители спешат подняться на холм. В месте слияния двух рек образовалось плотинное озеро, в котором находится не менее 2,5 миллиона кубометров воды.
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