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Приедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Приедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в Госдуму
Приедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Приедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в Госдуму
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов допустил приезд в Крым международных наблюдателей на предстоящих в сентябре выборах депутатов... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T14:53
2026-08-28T14:53
выборы
выборы в крыму и севастополе
владимир константинов
новости крыма
международные наблюдатели
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов допустил приезд в Крым международных наблюдателей на предстоящих в сентябре выборах депутатов Государственной думы. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Симферополе.Говоря о возможности работы в Крыму наблюдателей из западных стран, спикер парламента республики выразил мнение, что их не имеет смысла приглашать на полуостров, поскольку они все равно не расскажут всей правды о том, как здесь проходили выборы.Константинов добавил, что Крым готов к проведению выборов, а сама кампания проходит штатно и спокойно, без каких-либо конфликтных ситуаций.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что по состоянию на 20 августа представители 55 стран готовы приехать в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму.Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщал, что в Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые применят электронные протоколы на выборах в ГосдумуЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – ПамфиловаПартии получили места в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму
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РИА Новости Крым
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выборы, выборы в крыму и севастополе, владимир константинов, новости крыма, международные наблюдатели, крым
Приедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в Госдуму

В Крыму допустили приезд на полуостров международных наблюдателей на выборах в Госдуму

14:53 28.08.2026
 
© РИА Новости КрымКабинки для голосования
Кабинки для голосования - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов допустил приезд в Крым международных наблюдателей на предстоящих в сентябре выборах депутатов Государственной думы. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Симферополе.
"Будут международные наблюдатели из дружественных стран. Полагаю, они сюда приедут", - сказал Константинов.
Говоря о возможности работы в Крыму наблюдателей из западных стран, спикер парламента республики выразил мнение, что их не имеет смысла приглашать на полуостров, поскольку они все равно не расскажут всей правды о том, как здесь проходили выборы.
Константинов добавил, что Крым готов к проведению выборов, а сама кампания проходит штатно и спокойно, без каких-либо конфликтных ситуаций.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что по состоянию на 20 августа представители 55 стран готовы приехать в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму.
Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщал, что в Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней.
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