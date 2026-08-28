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Приедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в Госдуму

Приедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Приедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в Госдуму

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов допустил приезд в Крым международных наблюдателей на предстоящих в сентябре выборах депутатов... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T14:53

2026-08-28T14:53

2026-08-28T14:53

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выборы в крыму и севастополе

владимир константинов

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международные наблюдатели

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов допустил приезд в Крым международных наблюдателей на предстоящих в сентябре выборах депутатов Государственной думы. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Симферополе.Говоря о возможности работы в Крыму наблюдателей из западных стран, спикер парламента республики выразил мнение, что их не имеет смысла приглашать на полуостров, поскольку они все равно не расскажут всей правды о том, как здесь проходили выборы.Константинов добавил, что Крым готов к проведению выборов, а сама кампания проходит штатно и спокойно, без каких-либо конфликтных ситуаций.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что по состоянию на 20 августа представители 55 стран готовы приехать в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму.Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщал, что в Крыму 18-20 сентября, кроме выборов в Госдуму РФ, пройдут избирательные кампании регионального и муниципального уровней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые применят электронные протоколы на выборах в ГосдумуЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности на выборах – ПамфиловаПартии получили места в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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