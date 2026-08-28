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Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым (важнейшим по своей значимости) праздникам. В этот день верующие вспоминают переход Девы Марии от земной... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T06:56
2026-08-28T06:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Успение Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым (важнейшим по своей значимости) праздникам. В этот день верующие вспоминают переход Девы Марии от земной жизни к вечной.По Преданию, о дне кончины Богородице возвестил архангел Гавриил. Как много лет назад он принес весть о рождении Спасителя, так и теперь явился перед Девой Марией, чтобы сообщить, что через три дня Господь заберет Ее в Небесные обители.Богородица начала готовиться к этому дню. Проститься с Ней пришли любившие Ее люди, в том числе апостолы. Близкие горевали, а Она утешала их словами, обещая и дальше быть Заступницей каждого. Предание гласит, что Христос спустился на землю, чтобы принять душу Пречистой Девы: это отражено в иконографии праздника. И Она тихо почила, словно уснула.Погребение Божией Матери сопровождалось чудесами. Когда спустя несколько дней в Иерусалим прибыл один из апостолов (предположительно – Фома), опоздавший на прощание с Девой Марией, пещеру, где Ее погребли, открыли, но тела там не оказалось. Христиане верят, что Господь забрал Свою Матерь. Недаром в народе Успение называют летней Пасхой.Многих удивляет, почему Успение является праздником. Для самой Богородицы это была долгожданная встреча с Сыном. Но для верующих важен и другой момент: так как считается, что сам Господь принял душу Богородицы, а после вознес на небо Ее во плоти, – Она первой из людей прошла путь, уготованный христианам в будущем. И смерть для верующего - явление временное, сон - или успение, после которого его ожидает вечная жизнь с Богом.Праздничная служба в храмах начинается накануне вечером, утром 28 августа служат божественную Литургию. Особенностью праздника является чин погребения Пресвятой Богородицы, во время которого, как и в Страстную пятницу, вокруг храма совершается крестный ход с плащаницей Богородицы. Когда-то эта служба была популярна в России, а в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры даже был установлен отдельный праздник взятия на небо Богоматери (30 августа). После чин почти забыли, и сейчас во многих храмах он возобновлен и совершается вечером в праздник или ближайшие к нему дни.В церковном календаре великие праздники отмечаются несколько дней (дни предпразднества и попразднества), во время которых на службах звучат молитвы и песнопения, повествующие о событии. Так, Успение празднуется до 5 сентября.Успение Пречистой Девы Марии - последний из великих праздников церковного года. А первый – 21 сентября – будет также посвящен Богородице. Так, промыслительно в начале церковного года верующие чтут Рождество Пресвятой Богородицы, а в конце – Ее Успение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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религия, православие, праздники и памятные даты, общество, христианство
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

06:56 28.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Мария Орлова / Перейти в фотобанк"Покров святой Богородицы" на потолке трапезной Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе
Покров святой Богородицы на потолке трапезной Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости Крым . Мария Орлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Успение Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым (важнейшим по своей значимости) праздникам. В этот день верующие вспоминают переход Девы Марии от земной жизни к вечной.
По Преданию, о дне кончины Богородице возвестил архангел Гавриил. Как много лет назад он принес весть о рождении Спасителя, так и теперь явился перед Девой Марией, чтобы сообщить, что через три дня Господь заберет Ее в Небесные обители.
Богородица начала готовиться к этому дню. Проститься с Ней пришли любившие Ее люди, в том числе апостолы. Близкие горевали, а Она утешала их словами, обещая и дальше быть Заступницей каждого. Предание гласит, что Христос спустился на землю, чтобы принять душу Пречистой Девы: это отражено в иконографии праздника. И Она тихо почила, словно уснула.
Погребение Божией Матери сопровождалось чудесами. Когда спустя несколько дней в Иерусалим прибыл один из апостолов (предположительно – Фома), опоздавший на прощание с Девой Марией, пещеру, где Ее погребли, открыли, но тела там не оказалось. Христиане верят, что Господь забрал Свою Матерь. Недаром в народе Успение называют летней Пасхой.
Многих удивляет, почему Успение является праздником. Для самой Богородицы это была долгожданная встреча с Сыном. Но для верующих важен и другой момент: так как считается, что сам Господь принял душу Богородицы, а после вознес на небо Ее во плоти, – Она первой из людей прошла путь, уготованный христианам в будущем. И смерть для верующего - явление временное, сон - или успение, после которого его ожидает вечная жизнь с Богом.
Праздничная служба в храмах начинается накануне вечером, утром 28 августа служат божественную Литургию. Особенностью праздника является чин погребения Пресвятой Богородицы, во время которого, как и в Страстную пятницу, вокруг храма совершается крестный ход с плащаницей Богородицы. Когда-то эта служба была популярна в России, а в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры даже был установлен отдельный праздник взятия на небо Богоматери (30 августа). После чин почти забыли, и сейчас во многих храмах он возобновлен и совершается вечером в праздник или ближайшие к нему дни.
В церковном календаре великие праздники отмечаются несколько дней (дни предпразднества и попразднества), во время которых на службах звучат молитвы и песнопения, повествующие о событии. Так, Успение празднуется до 5 сентября.
Успение Пречистой Девы Марии - последний из великих праздников церковного года. А первый – 21 сентября – будет также посвящен Богородице. Так, промыслительно в начале церковного года верующие чтут Рождество Пресвятой Богородицы, а в конце – Ее Успение.
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06:56Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
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