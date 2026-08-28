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Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушили - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушили
Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушили - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушили
Пожар, который охватил территорию государственного природного заповедника Утриш в Анапе, удалось ликвидировать. Об в пятницу сообщила глава муниципального... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T13:12
2026-08-28T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пожар, который охватил территорию государственного природного заповедника Утриш в Анапе, удалось ликвидировать. Об в пятницу сообщила глава муниципального образования Светлана Маслова."В 12-00 зафиксирована ликвидация пожара. Всего в тушении было задействовано порядка 200 человек и около 80 единиц техники, а также авиация. Бороться с огнем приходилось в крайне сложных условиях, днем и ночью, при сильных порывах ветра, на солнцепеке и труднодоступном горном ландшафте. Но все понимали: пожар надо остановить, и делали для этого все возможное", - написала она в своем канале на платформе МАКС.Также глава муниципального образования поблагодарила всех, кто помогал бороться с огнем.Накануне пожар на территории государственного природного заповедника Утриш в Анапе удалось локализовать благодаря привлечению авиации МЧС.Пожар в заповеднике вспыхнул 25 августа в результате падения сбитого украинского беспилотника. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 3,5 гектара. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в 20 раз. В среду в Краснодарском крае из-за пожара ввели локальный режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах над Ялтой - действует три очага возгоранияВ Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за погоды"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в Ялте
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РИА Новости Крым
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новости, пожар, анапа, краснодарский край, кубань, мчс краснодарского края, светлана маслова
Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушили

Пожар в заповеднике Утриш в Анапе ликвидирован – власти

13:12 28.08.2026
 
© Глава Анапы Светлана МасловаПожар в заповеднике Утриш в Анапе потушили
Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушили
© Глава Анапы Светлана Маслова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пожар, который охватил территорию государственного природного заповедника Утриш в Анапе, удалось ликвидировать. Об в пятницу сообщила глава муниципального образования Светлана Маслова.
"В 12-00 зафиксирована ликвидация пожара. Всего в тушении было задействовано порядка 200 человек и около 80 единиц техники, а также авиация. Бороться с огнем приходилось в крайне сложных условиях, днем и ночью, при сильных порывах ветра, на солнцепеке и труднодоступном горном ландшафте. Но все понимали: пожар надо остановить, и делали для этого все возможное", - написала она в своем канале на платформе МАКС.
Также глава муниципального образования поблагодарила всех, кто помогал бороться с огнем.
Накануне пожар на территории государственного природного заповедника Утриш в Анапе удалось локализовать благодаря привлечению авиации МЧС.
Пожар в заповеднике вспыхнул 25 августа в результате падения сбитого украинского беспилотника. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 3,5 гектара. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в 20 раз. В среду в Краснодарском крае из-за пожара ввели локальный режим ЧС.
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НовостиПожарАнапаКраснодарский крайКубаньМЧС Краснодарского краяСветлана Маслова
 
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