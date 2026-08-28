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Пожар в горах над Ялтой - действует три очага возгорания
Пожар в горах над Ялтой - действует три очага возгорания - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Пожар в горах над Ялтой - действует три очага возгорания
Тушение лесного пожара в горах Ялты продолжается десятый день, на данный действует три очага возгорания. Об этом проинформировали в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T12:06
2026-08-28T12:06
2026-08-28T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Тушение лесного пожара в горах Ялты продолжается десятый день, на данный действует три очага возгорания. Об этом проинформировали в крымском главке МЧС России.Воду подвозят специальной техникой, водовозками и мототранспортом. На месте прогнозируется юго-восточный ветер в порывах до 6 м/с и 5 класс пожарной опасности, угроза перехода огня на населенный пункт отсутствует.Огонь в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А на следующий день уже стало известно, что огонь распространился уже на 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцыСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пожар в горах над Ялтой - действует три очага возгорания
Лесной пожар над Ялтой тушат десятый день