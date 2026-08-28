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Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 7 сентября
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 7 сентября - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 7 сентября
Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 7 сентября включительно. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T16:04
2026-08-28T16:04
2026-08-28T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 7 сентября включительно. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Ранее компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее до 31 августа включительно. Сейчас ограничение продлили.Уточняется, что на участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа ж/д станции Афипская на Кубани приостановлена после удара ВСУВ Крыму на два дня изменят расписание 12 электричекСервис посадки на поезд по биометрии расширен на два направления
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РИА Новости Крым
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Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 7 сентября
Крымские поезда "Таврия" будут курсировать до Керчи и из нее до 7 сентября