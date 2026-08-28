Рейтинг@Mail.ru
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 7 сентября - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260828/poezda-v-krym-budut-kursirovat-do-kerchi-do-7-sentyabrya-1158898022.html
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 7 сентября
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 7 сентября - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 7 сентября
Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 7 сентября включительно. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T16:04
2026-08-28T16:04
крым
новости крыма
керчь
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111776/30/1117763039_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_b58c069021ff8c8137d8d8cd61b0abcd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 7 сентября включительно. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Ранее компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее до 31 августа включительно. Сейчас ограничение продлили.Уточняется, что на участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа ж/д станции Афипская на Кубани приостановлена после удара ВСУВ Крыму на два дня изменят расписание 12 электричекСервис посадки на поезд по биометрии расширен на два направления
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111776/30/1117763039_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_10f676bf113b1c7c59258a32587c9e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, керчь, поезд "таврия", гранд сервис экспресс
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 7 сентября

Крымские поезда "Таврия" будут курсировать до Керчи и из нее до 7 сентября

16:04 28.08.2026
 
© Фото: официальный паблик Гранд Сервис Экспресс в соцсети FacebookПоезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Фото: официальный паблик Гранд Сервис Экспресс в соцсети Facebook
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 7 сентября включительно. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее до 31 августа включительно. Сейчас ограничение продлили.
"До 7 сентября включительно для поездов "Таврия" крымского направления сохраняется действующая схема движения: поезда следуют до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляются от нее", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Работа ж/д станции Афипская на Кубани приостановлена после удара ВСУ
В Крыму на два дня изменят расписание 12 электричек
Сервис посадки на поезд по биометрии расширен на два направления
 
КрымНовости КрымаКерчьПоезд "Таврия"Гранд Сервис Экспресс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:27Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым
17:10Вирус Эбола забирает тысячи жизней в Конго
16:45В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России
16:32На космодроме Плесецк провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты
16:24Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России
16:04Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 7 сентября
15:44Как дают свет в Красногвардейском районе Крыма – власти озвучили график
15:26Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ
15:12Когда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властей
15:05На Сочи надвигается шторм с сильными дождями и смерчами
14:53Приедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в Госдуму
14:44В Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина
14:25На Украине заговорили о "возвращении" Крыма: для чего это делается
14:16Крымский мост сейчас – со стороны Керчи сохраняется очередь
14:08Названо имя нового короля Норвегии
13:56Российские военные уничтожили почти 10 тысяч боевиков ВСУ
13:44Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю
13:36Арестовича* осудили в России на 11 лет
13:21По Украине нанесли 12 групповых ударов за неделю
13:12Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушили
Лента новостейМолния