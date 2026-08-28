https://crimea.ria.ru/20260828/po-ukraine-nanesli-12-gruppovykh-udarov-za-nedelyu-1158891563.html

По Украине нанесли 12 групповых ударов за неделю

По Украине нанесли 12 групповых ударов за неделю - РИА Новости Крым, 28.08.2026

По Украине нанесли 12 групповых ударов за неделю

За неделю российские войска нанесли массированный и 12 групповых ударов по территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T13:21

2026-08-28T13:21

2026-08-28T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. За неделю российские войска нанесли массированный и 12 групповых ударов по территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.При атаках поражены предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников."Выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ", – говорится в сообщении.В течение недели поражены патрульный катер военно-морских сил Украины, а также восемь морских судов, действовавших в интересах ВСУ, в том числе шесть сухогрузов и два танкера. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов

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новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, вооруженные силы россии, новости