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Переговорный процесс по Украине находится на паузе – Песков - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Переговорный процесс по Украине находится на паузе – Песков
Переговорный процесс по Украине находится на паузе – Песков - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Переговорный процесс по Украине находится на паузе – Песков
Мирные переговоры по Украине пока находятся на паузе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T12:46
2026-08-28T12:46
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украина
переговоры
новости сво
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Мирные переговоры по Украине пока находятся на паузе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, переговорный процесс по Украине в настоящее время находится на паузе, новых идей нет. Россия продолжает уничтожать военную инфраструктуру киевского режима.При этом, по словам Пескова, Киев прекрасно знает требования России для завершения конфликта.Также Песков отметил, что президент России Владимир Путин проведет много важных двусторонних контактов на полях ШОС. В частности, в субботу он пообщается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый этап переговоров по Украине: есть ли перспективыПочему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликтаКогда закончится СВО – прогноз эксперта
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дмитрий песков, россия, украина, переговоры, новости сво, политика
Переговорный процесс по Украине находится на паузе – Песков

Песков: переговорный процесс по Украине в настоящее время находится на паузе

12:46 28.08.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Мирные переговоры по Украине пока находятся на паузе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мирным путем они (Украина - ред.) не хотят обсуждать, поэтому мы продолжаем обеспечивать такую позитивную для нас динамику на фронте. И операция продолжается", - цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, переговорный процесс по Украине в настоящее время находится на паузе, новых идей нет. Россия продолжает уничтожать военную инфраструктуру киевского режима.
При этом, по словам Пескова, Киев прекрасно знает требования России для завершения конфликта.
Также Песков отметил, что президент России Владимир Путин проведет много важных двусторонних контактов на полях ШОС. В частности, в субботу он пообщается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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