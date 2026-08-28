https://crimea.ria.ru/20260828/peregovornyy-protsess-po-ukraine-nakhoditsya-na-pauze--peskov-1158889439.html

Переговорный процесс по Украине находится на паузе – Песков

Переговорный процесс по Украине находится на паузе – Песков - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Переговорный процесс по Украине находится на паузе – Песков

Мирные переговоры по Украине пока находятся на паузе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T12:46

2026-08-28T12:46

2026-08-28T12:46

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Мирные переговоры по Украине пока находятся на паузе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, переговорный процесс по Украине в настоящее время находится на паузе, новых идей нет. Россия продолжает уничтожать военную инфраструктуру киевского режима.При этом, по словам Пескова, Киев прекрасно знает требования России для завершения конфликта.Также Песков отметил, что президент России Владимир Путин проведет много важных двусторонних контактов на полях ШОС. В частности, в субботу он пообщается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый этап переговоров по Украине: есть ли перспективыПочему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликтаКогда закончится СВО – прогноз эксперта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, украина, переговоры, новости сво, политика