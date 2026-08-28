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Один человек погиб и 27 ранены при атаке БПЛА на Ярославскую область - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Один человек погиб и 27 ранены при атаке БПЛА на Ярославскую область
Один человек погиб и 27 ранены при атаке БПЛА на Ярославскую область - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Один человек погиб и 27 ранены при атаке БПЛА на Ярославскую область
Один человек погиб и 27 получили ранения в результате атаки вражеских беспилотников на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T10:48
2026-08-28T10:48
россия
ярославская область
новости
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 27 получили ранения в результате атаки вражеских беспилотников на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.Руководитель региона ранее сообщил, что В Ярославле в связи с необходимостью ликвидации последствий атаки беспилотников в пятницу будут закрыты для посещения два детских сада.Кроме того, по словам губернатора, обломки дронов упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Все возникшие возгорания оперативно ликвидируются.Всего над регионом были сбиты 67 украинских БПЛА, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских БПЛАВ Подмосковье беспилотник попал в "Магнит" - взрывом повреждена поликлиникаВ Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку - людей эвакуировали
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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россия, ярославская область, новости, происшествия, атаки всу
Один человек погиб и 27 ранены при атаке БПЛА на Ярославскую область

При атаке беспилотников на Ярославскую область один человек погиб и 27 ранены

10:48 28.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 27 получили ранения в результате атаки вражеских беспилотников на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Руководитель региона ранее сообщил, что В Ярославле в связи с необходимостью ликвидации последствий атаки беспилотников в пятницу будут закрыты для посещения два детских сада.
"В результате атаки погиб человек. При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще 17 человек. Пострадавшим оказываем всю необходимую помощь", - написал Евраев в своем канале в МАКС.
Кроме того, по словам губернатора, обломки дронов упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Все возникшие возгорания оперативно ликвидируются.
Всего над регионом были сбиты 67 украинских БПЛА, добавил он.
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РоссияЯрославская областьНовостиПроисшествияАтаки ВСУ
 
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