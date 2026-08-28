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Один человек погиб и 27 ранены при атаке БПЛА на Ярославскую область

Один человек погиб и 27 ранены при атаке БПЛА на Ярославскую область - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Один человек погиб и 27 ранены при атаке БПЛА на Ярославскую область

Один человек погиб и 27 получили ранения в результате атаки вражеских беспилотников на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T10:48

2026-08-28T10:48

2026-08-28T10:48

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 27 получили ранения в результате атаки вражеских беспилотников на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.Руководитель региона ранее сообщил, что В Ярославле в связи с необходимостью ликвидации последствий атаки беспилотников в пятницу будут закрыты для посещения два детских сада.Кроме того, по словам губернатора, обломки дронов упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Все возникшие возгорания оперативно ликвидируются.Всего над регионом были сбиты 67 украинских БПЛА, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских БПЛАВ Подмосковье беспилотник попал в "Магнит" - взрывом повреждена поликлиникаВ Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку - людей эвакуировали

россия

ярославская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ярославская область, новости, происшествия, атаки всу