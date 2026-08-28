https://crimea.ria.ru/20260828/novuyu-semeynuyu-vyplatu-oformili-uzhe-13-milliona-rossiyan-1158885431.html

Новую семейную выплату оформили уже 1,3 миллиона россиян

Новую семейную выплату оформили уже 1,3 миллиона россиян - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Новую семейную выплату оформили уже 1,3 миллиона россиян

Новая ежегодная семейная выплата назначена уже для 1,3 миллиона россиян, сообщил Социальный фонд РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T20:11

2026-08-28T20:11

2026-08-28T20:11

соцвыплаты

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пособия и выплаты

семья

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Новая ежегодная семейная выплата назначена уже для 1,3 миллиона россиян, сообщил Социальный фонд РФ.Ежегодная семейная выплата – новая поддержка для семей с детьми, с помощью которой можно вернуть часть уплаченного подоходного налога на доходы физических лиц. Заявления на ее получение отделения Социального фонда начали принимать с 1 июня.Уточняется, что при назначении выплаты учитываются доходы и имущественная обеспеченность семьи. Заявление можно подать через Госуслуги, клиентские службы Соцфонда или МФЦ, при этом большинство семей оформляют выплату онлайн.Ранее отделение Социального фонда по Крыму сообщило, что с 1 июня семейную выплату получили более 24 тысяч жителей республики.Обратиться за получением ежегодной семейной выплаты крымские семьи могут до 30 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 7000 семей в Севастополе получили региональный маткапиталВ Крыму назвали главные условия для повышения рождаемостиУсыновление и опека: как в Крыму оформить единовременную выплату

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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соцвыплаты, социальный фонд россии, новости, россия, пособия и выплаты, семья