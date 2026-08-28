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Новости Севастополя: четыре человека пострадали при атаке БПЛА на пятиэтажку
Новости Севастополя: четыре человека пострадали при атаке БПЛА на пятиэтажку - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Новости Севастополя: четыре человека пострадали при атаке БПЛА на пятиэтажку
В Севастополе при ночном ударе по жилому дому чудом никто не погиб, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщали губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T11:56
2026-08-28T11:56
2026-08-28T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе при ночном ударе по жилому дому чудом никто не погиб, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщали губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ночью в Севастополе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, начался пожар, пострадали люди, всех жильцов эвакуировали. В результате попадания БПЛА загорелась квартира на пятом этаже.По его словам, дом получил значительные разрушения - полностью пострадал один подъезд, несколько квартир выгорели. Также повреждено большое количество припаркованных автомобилей, так как БПЛА был начинен шрапнелью.С утра на месте работают муниципальные комиссии. Всем гражданам, у кого пострадало жилье, предложили расположиться в пунктах временного размещения. Большинство севастопольцев пока решили временно остановиться у родных и близких.Ранее сообщалось, что над Крымом и другими регионами России за ночь уничтожены512 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости Севастополя: четыре человека пострадали при атаке БПЛА на пятиэтажку
Новости Севастополя: трое взрослых и ребенок пострадали при атаке БПЛА на пятиэтажку
11:56 28.08.2026 (обновлено: 12:11 28.08.2026)