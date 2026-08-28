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Новости Севастополя: четыре человека пострадали при атаке БПЛА на пятиэтажку

Новости Севастополя: четыре человека пострадали при атаке БПЛА на пятиэтажку - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Новости Севастополя: четыре человека пострадали при атаке БПЛА на пятиэтажку

В Севастополе при ночном ударе по жилому дому чудом никто не погиб, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщали губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T11:56

2026-08-28T11:56

2026-08-28T12:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе при ночном ударе по жилому дому чудом никто не погиб, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщали губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ночью в Севастополе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, начался пожар, пострадали люди, всех жильцов эвакуировали. В результате попадания БПЛА загорелась квартира на пятом этаже.По его словам, дом получил значительные разрушения - полностью пострадал один подъезд, несколько квартир выгорели. Также повреждено большое количество припаркованных автомобилей, так как БПЛА был начинен шрапнелью.С утра на месте работают муниципальные комиссии. Всем гражданам, у кого пострадало жилье, предложили расположиться в пунктах временного размещения. Большинство севастопольцев пока решили временно остановиться у родных и близких.Ранее сообщалось, что над Крымом и другими регионами России за ночь уничтожены512 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, срочные новости крыма