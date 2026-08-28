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Новости Крыма - что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Новости Крыма - что произошло за ночь
Новости Крыма - что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Новости Крыма - что произошло за ночь
В Крыму ночью работала ПВО. В Севастополе в результате очередной атаки ВСУ беспилотник влетел в пятиэтажный дом - пострадали люди. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T06:39
2026-08-28T06:48
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Крыму ночью работала ПВО. В Севастополе в результате очередной атаки ВСУ беспилотник влетел в пятиэтажный дом - пострадали люди.В Крыму отработала ПВОСообщение о беспилотной опасности над Крымом поступило от регионального главка МЧС России* в четверг поздно вечером – по информации ведомства, на западе, востоке и севере республики работали силы противовоздушной обороны. Спасатели призвали жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.Отменили беспилотную опасность в 4.30 в пятницу.Ночная атака на СевастопольВ Севастополе в течение ночи три раза звучала воздушная тревога - над городом работала ПВО и мобильные огневые группы.Около трех часов ночи губернатор Михаил Развожаев сообщил в своих соцсетях, что сбито три БПЛА в Гагаринском районе. В полпятого утра стало известно, что один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, начался пожар, пострадали люди, всех жильцов эвакуировали.ЧП произошло на улице Героев Подводников, 12. В результате попадания БПЛА загорелась квартира на пятом этаже. Из помещения спасатели эвакуировали женщину. Ударной волной выбиты окна во всем доме. Во многих квартирах пострадали мебель и стены. Людей пришлось эвакуировать, их разместили в ПВР.Уточняется, что БПЛА был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.На данный момент открытое горение ликвидировано. Также от взрывной волны получили повреждения два корпуса детского сада № 34 (его готовили к открытию после ремонта). Кроме того, повреждены более 15 автомобилей. Осколки сбитого БПЛА упали также на территории отеля рядом. Возникшее небольшое возгорание сотрудники ликвидировали своими силами. Пострадавших нет.На улице Братьев Манганари из-за упавших обломков от сбитых БПЛА горела трава. Пожар потушили.Крымский мостКрымский мост в течение ночи работал штатно, движение не перекрывали. По состоянию на утро пятницы, проезд свободен, очередей на мостовом переходе нет.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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РИА Новости Крым
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новости крыма, новости севастополя, севастополь, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост
Новости Крыма - что произошло за ночь

Новости Крыма и Севастополя - что произошло в ночь на 28 августа

06:39 28.08.2026 (обновлено: 06:48 28.08.2026)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Крыму ночью работала ПВО. В Севастополе в результате очередной атаки ВСУ беспилотник влетел в пятиэтажный дом - пострадали люди.

В Крыму отработала ПВО

Сообщение о беспилотной опасности над Крымом поступило от регионального главка МЧС России* в четверг поздно вечером – по информации ведомства, на западе, востоке и севере республики работали силы противовоздушной обороны. Спасатели призвали жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.

"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" - призвали в ведомстве.

Отменили беспилотную опасность в 4.30 в пятницу.

Ночная атака на Севастополь

В Севастополе в течение ночи три раза звучала воздушная тревога - над городом работала ПВО и мобильные огневые группы.
Около трех часов ночи губернатор Михаил Развожаев сообщил в своих соцсетях, что сбито три БПЛА в Гагаринском районе.
В полпятого утра стало известно, что один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, начался пожар, пострадали люди, всех жильцов эвакуировали.
© Михаил Развожаев в МАКСВ Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку
В Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку
© Михаил Развожаев в МАКС
В Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку
ЧП произошло на улице Героев Подводников, 12. В результате попадания БПЛА загорелась квартира на пятом этаже. Из помещения спасатели эвакуировали женщину. Ударной волной выбиты окна во всем доме. Во многих квартирах пострадали мебель и стены. Людей пришлось эвакуировать, их разместили в ПВР.
Уточняется, что БПЛА был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.
"При таких повреждениях дома чудом пострадали всего два человека: у пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Ещё двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались", - написал Развожаев.
На данный момент открытое горение ликвидировано.
© Михаил Развожаев в МАКСВ Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку
В Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку
© Михаил Развожаев в МАКС
В Севастополе беспилотник влетел в пятиэтажку
Также от взрывной волны получили повреждения два корпуса детского сада № 34 (его готовили к открытию после ремонта). Кроме того, повреждены более 15 автомобилей.
Осколки сбитого БПЛА упали также на территории отеля рядом. Возникшее небольшое возгорание сотрудники ликвидировали своими силами. Пострадавших нет.
На улице Братьев Манганари из-за упавших обломков от сбитых БПЛА горела трава. Пожар потушили.

Крымский мост

Крымский мост в течение ночи работал штатно, движение не перекрывали. По состоянию на утро пятницы, проезд свободен, очередей на мостовом переходе нет.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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