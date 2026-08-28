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Названо имя нового короля Норвегии
Названо имя нового короля Норвегии - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Названо имя нового короля Норвегии
Новым королем Норвегии после смерти Харальда V cтал его сын, Хокон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение королевского дома. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T14:08
2026-08-28T14:08
2026-08-28T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Новым королем Норвегии после смерти Харальда V cтал его сын, Хокон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение королевского дома.Уточняется, что в Норвегии правит монарх. После смерти короля его наследник автоматически занимает престол. Кронпринцессой стала принцесса Ингрид, дочь Хокона.Харальд скончался в пятницу в возрасте 89 лет. Несколько недель назад монарх был госпитализирован из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии – редкого заболевания крови. Накануне королевский дом сообщил, что состояние здоровья короля ухудшилось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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норвегия, новости, в мире
Названо имя нового короля Норвегии
Названо имя нового короля Норвегии – им стал его сын Хокон