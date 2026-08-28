https://crimea.ria.ru/20260828/nazvano-imya-novogo-korolya-norvegii-1158893298.html

Названо имя нового короля Норвегии

Названо имя нового короля Норвегии - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Названо имя нового короля Норвегии

Новым королем Норвегии после смерти Харальда V cтал его сын, Хокон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение королевского дома. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T14:08

2026-08-28T14:08

2026-08-28T14:08

норвегия

новости

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1d/1143775899_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_3e8f249b7bd6a5d7f03a561485830c78.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Новым королем Норвегии после смерти Харальда V cтал его сын, Хокон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение королевского дома.Уточняется, что в Норвегии правит монарх. После смерти короля его наследник автоматически занимает престол. Кронпринцессой стала принцесса Ингрид, дочь Хокона.Харальд скончался в пятницу в возрасте 89 лет. Несколько недель назад монарх был госпитализирован из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии – редкого заболевания крови. Накануне королевский дом сообщил, что состояние здоровья короля ухудшилось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

норвегия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норвегия, новости, в мире