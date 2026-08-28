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Над Россией сбили 80 авиабомб и 6000 дронов - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Над Россией сбили 80 авиабомб и 6000 дронов
Над Россией сбили 80 авиабомб и 6000 дронов - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Над Россией сбили 80 авиабомб и 6000 дронов
80 авиабомб и почти 6 тысяч беспилотников сбили над регионами России за неделю. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T13:05
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беспилотник (бпла, дрон)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. 80 авиабомб и почти 6 тысяч беспилотников сбили над регионами России за неделю. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Над Крымом и другими регионами России за ночь уничтожены 512 украинских беспилотников. Ранее сообщалось, в ночь на пятницу в Севастополе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, пострадали два человека, всех жильцов эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: четыре человека пострадали при атаке БПЛА на пятиэтажку Один человек погиб и 27 ранены при атаке БПЛА на Ярославскую область"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов
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РИА Новости Крым
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новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, министерство обороны рф
Над Россией сбили 80 авиабомб и 6000 дронов

80 авиабомб и почти 6 тысяч беспилотников сбили над Россией за неделю

13:05 28.08.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. 80 авиабомб и почти 6 тысяч беспилотников сбили над регионами России за неделю. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 80 управляемых авиационных бомб, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 14 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 5989 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
Над Крымом и другими регионами России за ночь уничтожены 512 украинских беспилотников. Ранее сообщалось, в ночь на пятницу в Севастополе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, пострадали два человека, всех жильцов эвакуировали.
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