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Над Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских БПЛА

Над Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Над Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских БПЛА

Над Крымом и другими регионами России за ночь уничтожены 512 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T09:32

2026-08-28T09:32

2026-08-28T09:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Над Крымом и другими регионами России за ночь уничтожены 512 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Как сообщалось, в ночь на пятницу в Севастополе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, пострадали два человека, всех жильцов эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма - что произошло за ночьАтака БПЛА на Ярославль: в городе закрыты два детских садаВ Подмосковье беспилотник попал в "Магнит" - взрывом повреждена поликлиника

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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