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На западе Крыма заменили водовод - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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На западе Крыма заменили водовод
На западе Крыма заменили водовод - РИА Новости Крым, 28.08.2026
На западе Крыма заменили водовод
На западе Крыма завершились работы по замене аварийного участка магистрального водовода, реализация проекта стала возможной благодаря федеральному... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T21:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. На западе Крыма завершились работы по замене аварийного участка магистрального водовода, реализация проекта стала возможной благодаря федеральному финансированию. Об этом сообщили на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.Также были выполнены горизонтально-направленное бурение и монтаж четырех камер переключения.Весь водовод протяженностью более 7 километров введут в эксплуатацию после завершения реконструкции участка. Уточняется, что ремонт проходит в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" и нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе продолжается строительство водовода для обеспечения водой жителей села Перевальное, укладка основной водной магистрали завершена почти на 80%. Строительство ведется по поручению главы Крыма Сергея Аксенова. Завершить работы планируют к осени 2026 года. Новый водовод позволит полностью устранить проблему сезонной нехватки воды для жителей Перевального.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтовНа улицах Судака появились пятикубовые емкости с водойВ Джанкойском районе увеличат часы подачи воды
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, вода крыма, водовод, минжкх крыма
На западе Крыма заменили водовод

Аварийный участок магистрального водовода заметили на западе Крыма

21:00 28.08.2026
 
© РИА Новости КрымСтроительство водовода к пригородным посёлкам
Строительство водовода к пригородным посёлкам - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. На западе Крыма завершились работы по замене аварийного участка магистрального водовода, реализация проекта стала возможной благодаря федеральному финансированию. Об этом сообщили на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
"Подрядной организацией были выполнены следующие виды строительно-монтажных работ: демонтаж 3,8 километра изношенных железобетонных и стальных труб диаметром тысяча миллиметров, укладка 2,2 километра нового трубопровода из современных материалов, прочистка и сварка 4,3 километра существующих сетей", – отметили в министерстве.
Также были выполнены горизонтально-направленное бурение и монтаж четырех камер переключения.
Весь водовод протяженностью более 7 километров введут в эксплуатацию после завершения реконструкции участка. Уточняется, что ремонт проходит в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" и нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе продолжается строительство водовода для обеспечения водой жителей села Перевальное, укладка основной водной магистрали завершена почти на 80%. Строительство ведется по поручению главы Крыма Сергея Аксенова. Завершить работы планируют к осени 2026 года. Новый водовод позволит полностью устранить проблему сезонной нехватки воды для жителей Перевального.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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