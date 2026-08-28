https://crimea.ria.ru/20260828/na-ukraine-zagovorili-o-vozvraschenii-kryma-dlya-chego-eto-delaetsya-1158893428.html

На Украине заговорили о "возвращении" Крыма: для чего это делается

На Украине заговорили о "возвращении" Крыма: для чего это делается - РИА Новости Крым, 28.08.2026

На Украине заговорили о "возвращении" Крыма: для чего это делается

Украинские политики понимают, что "вернуть" Крым невозможно, но используют эту тему для мобилизации остатков украинского народа. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T14:25

2026-08-28T14:25

2026-08-28T14:41

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политика

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинские политики понимают, что "вернуть" Крым невозможно, но используют эту тему для мобилизации остатков украинского народа. Такое мнение высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами.При этом он отметил, что угрозы Киева осуществить какую-либо военную операцию против Крыма нередко становились своего рода прикрытием для других действий. В частности, вторжению боевиков в Курскую область в 2023 году предшествовала массированная информационная кампания с угрозами в адрес Крымского полуострова, напомнил политик.На этой неделе сбежавший на Украину бывший председатель крымского правительства Сергей Куницын в интервью допустил возможность "возвращения" Крыма военным путем.Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в июле в эфире одного из украинских телеканалов "спрогнозировал", что уже к концу сентября Крым может перейти под контроль киевского режима.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя подобные заявления, отметила, что любые попытки военного похода с целью захвата Крыма обернутся для Украины повторением судьбы наполеоновской Франции и гитлеровской Германии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанамКрым – символ России: полуостров стал примером веры и стойкостиИсторик сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой Ленинграда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, политика, общество, владимир константинов