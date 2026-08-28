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На Украине заговорили о "возвращении" Крыма: для чего это делается - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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На Украине заговорили о "возвращении" Крыма: для чего это делается
На Украине заговорили о "возвращении" Крыма: для чего это делается - РИА Новости Крым, 28.08.2026
На Украине заговорили о "возвращении" Крыма: для чего это делается
Украинские политики понимают, что "вернуть" Крым невозможно, но используют эту тему для мобилизации остатков украинского народа. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T14:25
2026-08-28T14:41
крым
украина
политика
общество
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинские политики понимают, что "вернуть" Крым невозможно, но используют эту тему для мобилизации остатков украинского народа. Такое мнение высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами.При этом он отметил, что угрозы Киева осуществить какую-либо военную операцию против Крыма нередко становились своего рода прикрытием для других действий. В частности, вторжению боевиков в Курскую область в 2023 году предшествовала массированная информационная кампания с угрозами в адрес Крымского полуострова, напомнил политик.На этой неделе сбежавший на Украину бывший председатель крымского правительства Сергей Куницын в интервью допустил возможность "возвращения" Крыма военным путем.Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в июле в эфире одного из украинских телеканалов "спрогнозировал", что уже к концу сентября Крым может перейти под контроль киевского режима.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя подобные заявления, отметила, что любые попытки военного похода с целью захвата Крыма обернутся для Украины повторением судьбы наполеоновской Франции и гитлеровской Германии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанамКрым – символ России: полуостров стал примером веры и стойкостиИсторик сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой Ленинграда
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, украина, политика, общество, владимир константинов
На Украине заговорили о "возвращении" Крыма: для чего это делается

На Украине используют тему "возврата" Крыма для мобилизации остатков народа – Константинов

14:25 28.08.2026 (обновлено: 14:41 28.08.2026)
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкСимвол Крыма - грифон
Символ Крыма - грифон - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинские политики понимают, что "вернуть" Крым невозможно, но используют эту тему для мобилизации остатков украинского народа. Такое мнение высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами.
"В реальности (украинские) политики понимают, что это невозможно. Но это не означает, что они не будут использовать тему "возвращения" Крыма. Эта тема хороша для мобилизации остатков украинского народа. Это как ностальгия по потерянной руке. На этом они будут играть столько, сколько это будет удаваться", - сказал Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.
При этом он отметил, что угрозы Киева осуществить какую-либо военную операцию против Крыма нередко становились своего рода прикрытием для других действий. В частности, вторжению боевиков в Курскую область в 2023 году предшествовала массированная информационная кампания с угрозами в адрес Крымского полуострова, напомнил политик.
На этой неделе сбежавший на Украину бывший председатель крымского правительства Сергей Куницын в интервью допустил возможность "возвращения" Крыма военным путем.
Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в июле в эфире одного из украинских телеканалов "спрогнозировал", что уже к концу сентября Крым может перейти под контроль киевского режима.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя подобные заявления, отметила, что любые попытки военного похода с целью захвата Крыма обернутся для Украины повторением судьбы наполеоновской Франции и гитлеровской Германии.
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