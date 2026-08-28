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На Сочи надвигается шторм с сильными дождями и смерчами - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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На Сочи надвигается шторм с сильными дождями и смерчами
На Сочи надвигается шторм с сильными дождями и смерчами - РИА Новости Крым, 28.08.2026
На Сочи надвигается шторм с сильными дождями и смерчами
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение: предгорных районах региона ожидаются сильные дожди. Об этом предупредили в администрации Сочи. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T15:05
2026-08-28T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение: предгорных районах региона ожидаются сильные дожди. Об этом предупредили в администрации Сочи.В том числе непростые погодные условия ожидаются в пятницу, 29 августа, и на федеральной территории "Сириус" - здесь также ждут грозовые дожди.Ранее в Главном управлении МЧС России по Республике Крым сообщили, что в регионе в ближайшие дни ожидается сложная погодная ситуация. В частности, ветер усилится до штормовых значений. В пятницу зона малоподвижного атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове кратковременные грозовые дожди, в дневные часы в южных и восточных районах сильные, рассказали крымские синоптики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушилиВ Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за погодыСмерчи прогнозируют на побережье Черного моря
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погода, сочи, краснодарский край, новости, штормовое предупреждение
На Сочи надвигается шторм с сильными дождями и смерчами

В предгорных районах Сочи ожидаются сильные дожди и смерчи – предупреждение

15:05 28.08.2026
 
© фото из группы Вконтакте Молодежь ТемрюкаСмерч в Краснодарском крае
Смерч в Краснодарском крае
© фото из группы Вконтакте Молодежь Темрюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение: предгорных районах региона ожидаются сильные дожди. Об этом предупредили в администрации Сочи.
"Сегодня в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В разных районах города возможны сильные дожди с грозами. В акватории Черного моря на участке Магри – Веселое сохраняется опасность возникновения смерчей", - говорится в сообщении.
В том числе непростые погодные условия ожидаются в пятницу, 29 августа, и на федеральной территории "Сириус" - здесь также ждут грозовые дожди.
"Купание на пляжах в Сочи в эти дни может быть временно ограничено. Решение об этом пользователи пляжных территорий принимают самостоятельно исходя из текущей обстановки на конкретном участке береговой полосы", - предупредили в администрации, порекомендовав жителям и гостям курорта воздержаться от отдыха у воды.
Ранее в Главном управлении МЧС России по Республике Крым сообщили, что в регионе в ближайшие дни ожидается сложная погодная ситуация. В частности, ветер усилится до штормовых значений. В пятницу зона малоподвижного атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове кратковременные грозовые дожди, в дневные часы в южных и восточных районах сильные, рассказали крымские синоптики.
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