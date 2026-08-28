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На Сочи надвигается шторм с сильными дождями и смерчами

На Сочи надвигается шторм с сильными дождями и смерчами - РИА Новости Крым, 28.08.2026

На Сочи надвигается шторм с сильными дождями и смерчами

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение: предгорных районах региона ожидаются сильные дожди. Об этом предупредили в администрации Сочи. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T15:05

2026-08-28T15:05

2026-08-28T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение: предгорных районах региона ожидаются сильные дожди. Об этом предупредили в администрации Сочи.В том числе непростые погодные условия ожидаются в пятницу, 29 августа, и на федеральной территории "Сириус" - здесь также ждут грозовые дожди.Ранее в Главном управлении МЧС России по Республике Крым сообщили, что в регионе в ближайшие дни ожидается сложная погодная ситуация. В частности, ветер усилится до штормовых значений. В пятницу зона малоподвижного атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове кратковременные грозовые дожди, в дневные часы в южных и восточных районах сильные, рассказали крымские синоптики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушилиВ Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за погодыСмерчи прогнозируют на побережье Черного моря

сочи

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, сочи, краснодарский край, новости, штормовое предупреждение