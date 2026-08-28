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На Крымском мосту очередь выросла более чем в два раза за час

На Крымском мосту очередь выросла более чем в два раза за час - РИА Новости Крым, 28.08.2026

На Крымском мосту очередь выросла более чем в два раза за час

Крымский мост работает штатно. Со стороны Керчи растет очередь, время ожидания составляет около часа. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T09:21

2026-08-28T09:21

2026-08-28T09:21

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост работает штатно. Со стороны Керчи растет очередь, время ожидания составляет около часа. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.По данным на 08:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 80 транспортных средств. Ночью и рано утром проезд по мосту был свободен в обе стороны.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250 беспилотников пытались атаковать Москву и областьОдин человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую областьАтака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения

крымский мост

крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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