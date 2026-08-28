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На космодроме Плесецк провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты
На космодроме Плесецк провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости Крым, 28.08.2026
На космодроме Плесецк провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты
На космодроме Плесецк успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T16:32
2026-08-28T16:32
2026-08-28T16:34
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межконтинентальная баллистическая ракета "ярс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. На космодроме Плесецк успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме.Затем Ракетные войска стратегического назначения отработали передислокацию стартовой батареи передвижного грунтового ракетного комплекса в удаленный район.Целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса.Ранее Космические войска России успешно запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России запустили ракету с космическим аппаратом в интересах МинобороныЯдерные учения: армия России выполнила практические пуски ракетПобеда ВКС и успех науки: эксперт о запуске ракеты-носителя "Ангара-1.2"
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россия, космодром плесецк, межконтинентальная баллистическая ракета "ярс", министерство обороны рф, новости
На космодроме Плесецк провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты
На космодроме Плесецк успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету - МО
16:32 28.08.2026 (обновлено: 16:34 28.08.2026)