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На космодроме Плесецк провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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На космодроме Плесецк провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты
На космодроме Плесецк провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости Крым, 28.08.2026
На космодроме Плесецк провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты
На космодроме Плесецк успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.08.2026
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россия
космодром плесецк
межконтинентальная баллистическая ракета "ярс"
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. На космодроме Плесецк успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме.Затем Ракетные войска стратегического назначения отработали передислокацию стартовой батареи передвижного грунтового ракетного комплекса в удаленный район.Целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса.Ранее Космические войска России успешно запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России запустили ракету с космическим аппаратом в интересах МинобороныЯдерные учения: армия России выполнила практические пуски ракетПобеда ВКС и успех науки: эксперт о запуске ракеты-носителя "Ангара-1.2"
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россия, космодром плесецк, межконтинентальная баллистическая ракета "ярс", министерство обороны рф, новости
На космодроме Плесецк провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты

На космодроме Плесецк успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету - МО

16:32 28.08.2026 (обновлено: 16:34 28.08.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. На космодроме Плесецк успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету, сообщили в Минобороны России.
"На государственном испытательном космодроме "Плесецк" проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме.
Затем Ракетные войска стратегического назначения отработали передислокацию стартовой батареи передвижного грунтового ракетного комплекса в удаленный район.
Целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса.
Ранее Космические войска России успешно запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.
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РоссияКосмодром ПлесецкМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"Министерство обороны РФНовости
 
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