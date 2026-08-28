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Масштабные отставки во власти Крыма: посты покидают сразу три чиновника
Масштабные отставки во власти Крыма: посты покидают сразу три чиновника - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Масштабные отставки во власти Крыма: посты покидают сразу три чиновника
Глава республики Сергей Аксенов отправил в отставку сразу трех руководителей администраций. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T11:47
2026-08-28T11:47
2026-08-28T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов отправил в отставку сразу трех руководителей администраций. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС.Исполняющими обязанности глав администраций будут назначены: в Нижнегорском районе – Дмитрий Иванович Мильгевский, в Керчи – Игорь Владимирович Крутьков. В Ялте и.о. первого заместителя главы администрации станет Светлана Юрьевна Шевченко. "Кадровые ротации в органах власти Республики Крым – это рабочий процесс, который будет продолжен", - подчеркнул Аксенов.Кравец возглавлял администрацию Нижнегорского района Республики Крым с ноября 2019 года, Кошель - с мая 2026.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, срочные новости крыма, новости крыма, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, ялта
Масштабные отставки во власти Крыма: посты покидают сразу три чиновника
Аксенов отправил в отставку сразу трех руководителей администраций
11:47 28.08.2026 (обновлено: 11:57 28.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов отправил в отставку сразу трех руководителей администраций. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС.
"Сегодня приняты кадровые решения. В отставку уходят глава администрации Нижнегорского района Антон Андреевич Кравец, глава администрации города Керчи Иван Юрьевич Кошель, первый заместитель главы администрации города Ялты Сергей Сергеевич Олефиренко", - сообщил Аксенов.
Исполняющими обязанности глав администраций будут назначены: в Нижнегорском районе – Дмитрий Иванович Мильгевский, в Керчи – Игорь Владимирович Крутьков. В Ялте и.о. первого заместителя главы администрации станет Светлана Юрьевна Шевченко.
"Кадровые ротации в органах власти Республики Крым – это рабочий процесс, который будет продолжен", - подчеркнул Аксенов.
Кравец возглавлял администрацию Нижнегорского района Республики Крым с ноября 2019 года, Кошель - с мая 2026.
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