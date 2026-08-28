https://crimea.ria.ru/20260828/masshtabnye-otstavki-vo-vlasti-kryma-posty-pokidayut-srazu-tri-chinovnika-1158887078.html

Масштабные отставки во власти Крыма: посты покидают сразу три чиновника

Масштабные отставки во власти Крыма: посты покидают сразу три чиновника - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Масштабные отставки во власти Крыма: посты покидают сразу три чиновника

Глава республики Сергей Аксенов отправил в отставку сразу трех руководителей администраций. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T11:47

2026-08-28T11:47

2026-08-28T11:57

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сергей аксенов

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов отправил в отставку сразу трех руководителей администраций. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС.Исполняющими обязанности глав администраций будут назначены: в Нижнегорском районе – Дмитрий Иванович Мильгевский, в Керчи – Игорь Владимирович Крутьков. В Ялте и.о. первого заместителя главы администрации станет Светлана Юрьевна Шевченко. "Кадровые ротации в органах власти Республики Крым – это рабочий процесс, который будет продолжен", - подчеркнул Аксенов.Кравец возглавлял администрацию Нижнегорского района Республики Крым с ноября 2019 года, Кошель - с мая 2026.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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